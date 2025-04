video suggerito

Mark Ronson in ospedale, il produttore si è rotto i tendini del bicipite durante un concerto Mark Ronson è ricoverato in ospedale a causa della rottura dei tendini del bicipite durante un concerto per presentare la sua autobiografia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mark Ronson in ospedale (via Instagram)

Mark Ronson, uno dei produttori e musicisti più famosi al mondo si è fatto male al bicipite mentre cercava di spostare un monitor sul palco per far ascoltare meglio la musica al suo pubblico. Lo ha comunicato lo stesso artista con un post su Instagram, mostrandosi in un letto d'ospedale, ma sorridente e scrivendo il motivo dell'infortunio che, spiega, è stato causato da "Quella volta in cui l'impianto audio della casa era pessimo al punto tale che ho provato a girare con una mano il monitor del palco verso la folla a metà mix per dargli un po' di energia in più". Quando parla dell'impianto audio di casa intende quello del locale o club in cui si stava esibendo.

Come sta Ronson dopo l'infortunio

Il monitor è la cassa che solitamente è rivolta verso l'artista per far sì che questi possa sentirsi al di sopra del pubblico e evidentemente l'impianto generale, in quel momento, era così scarso, come ha scritto Ronson, che per gioco ha girato i monitor del palco verso il pubblico, non aspettandosi quanto fossero pesanti: "Ho scoperto che pesano più di quanto pensassi… Due tendini del bicipite scoppiati e un concerto finito dopo, eccoci qui, baby! #tornthisway" ha scritto il musicista. L'hashtag fa riferimento al Born this way di Lady Gaga, artista con cui ha collaborato in Swallow, la canzone che ha vinto Grammy e Oscar nel 2019 facendo da colonna sonora di A star is born.

Ronson stava promuovendo la sua autobiografia

Ronson era sul palco a suonare, in occasione della promozione della sua autobiografia "Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City" e come riporta People "recentemente ha eseguito un set di cinque ore in vinile, ‘proprio come facevo una volta' a New York City". Nel libro vengono celebrati i tre suoi grandi amor, ovvero "l'arte del DJing, l'energia elettrizzante di New York City dopo il tramonto e i personaggi selvaggi e meravigliosi che hanno popolato il nostro mondo e sono diventati la mia seconda famiglia" come ha detto in una nota stampa.