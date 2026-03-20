Testo e significato di In viaggio verso il Paradiso di Achille Lauro: la ballad dedicata all’amore
Achille Lauro è tornato con un'altra ballad a impreziosire il suo catalogo. Si chiama "In viaggio verso il Paradiso" questo nuovo brano del cantautore romano che l'ha presentata per la prima volta durante il tour nei palazzetti che sta portando in giro per l'Italia. Lauro è reduce, come co-conduttore insieme a Carlo Conti – da un'ospitata al Festival di Sanremo, dove ha anche duettato con Laura Pausini in "16 marzo", canzone che la cantante ha inserito nel suo album di cover "Io canto 2". Pochi giorni prima Lauro era anche stato protagonista della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona. Questa nuova canzone arriva a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album "Comuni mortali" (uscito ad aprile 2025) e ne riprende il filo, almeno per quanto riguarda il suo amore per le ballad che hanno collezionato milioni di stream in questi 11 mesi. Questa canzone, disponibile da oggi sulle piattaforme di streaming, parla di una promessa d'amore.
Il testo di In viaggio verso il paradiso
Amore mio non piangere
Non aver paura
Forse è solo un sogno, forse dura un attimo
Solo una notte ancora
Amore mio non piangere
Ci sarò lo giuro
Ti darei la vita e forse mi stenderei lì
Per rimorire ancora
Ti stringerò
Sarò la tua armatura
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
Amore mio non piangere
Sarò sole e luna
Tu sei un angelo vestito da passante sì
Dopo una notte buia
Amore puoi spogliarti nuda
E se poi sentirai freddo
Mi troverai lì
Per coprirti ancora
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
E ricordati che
Siamo solo io e te
Non lo saprà nessuno
E anche senza di me
Anche se il mondo finisce
Sarà bello ti giuro
E avrò cura di te, avrò cura di te
Sarò un posto al sicuro
E tu sei la cosa più pura che proteggerò
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
Il significato di In viaggio verso il Paradiso
In questa canzone Achille Lauro parla dell'amore verso l'altra persona intesa come cura e salvezza attraverso l'amore, dell'esserci e poter essere rifugio per la persona amata. Il cantante usa l'anafora, con la ripetizione di "Amore mio non piangere" per poterle dire di non avere paura, che ci sarà e che per lei sarà sole e luna. Riprende il cliché della donna come angelo, con una citazione – chissà se voluta – di un "angelo caduto dal cielo" (come fece Nada nella più nota "Amore disperato") che lo salva da una "notte brava". A sua volta Laura dice che sarà la sua armatura, ricambiando l'attenzione e la cura, finché nel bridge, con cambio dinamico che porterà all'ultimo ritornello, dice: "E ricordati che siamo solo io e te", laddove il viaggio verso il paradiso è rappresentativo di una liberazione.