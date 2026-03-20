Testo e significato di In viaggio verso il Paradiso di Achille Lauro: la ballad dedicata all’amore

Achille Lauro e il testo di In viaggio verso il paradiso

Achille Lauro è tornato con un'altra ballad a impreziosire il suo catalogo. Si chiama "In viaggio verso il Paradiso" questo nuovo brano del cantautore romano che l'ha presentata per la prima volta durante il tour nei palazzetti che sta portando in giro per l'Italia. Lauro è reduce, come co-conduttore insieme a Carlo Conti – da un'ospitata al Festival di Sanremo, dove ha anche duettato con Laura Pausini in "16 marzo", canzone che la cantante ha inserito nel suo album di cover "Io canto 2". Pochi giorni prima Lauro era anche stato protagonista della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona. Questa nuova canzone arriva a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album "Comuni mortali" (uscito ad aprile 2025) e ne riprende il filo, almeno per quanto riguarda il suo amore per le ballad che hanno collezionato milioni di stream in questi 11 mesi. Questa canzone, disponibile da oggi sulle piattaforme di streaming, parla di una promessa d'amore.

Il testo di In viaggio verso il paradiso

Amore mio non piangere

Non aver paura

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo

Solo una notte ancora

Amore mio non piangere

Ci sarò lo giuro

Ti darei la vita e forse mi stenderei lì

Per rimorire ancora

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Ti stringerò

Sarò la tua armatura

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

Amore mio non piangere

Sarò sole e luna

Tu sei un angelo vestito da passante sì

Dopo una notte buia

Amore puoi spogliarti nuda

E se poi sentirai freddo

Mi troverai lì

Per coprirti ancora

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

E ricordati che

Siamo solo io e te

Non lo saprà nessuno

E anche senza di me

Anche se il mondo finisce

Sarà bello ti giuro

E avrò cura di te, avrò cura di te

Sarò un posto al sicuro

E tu sei la cosa più pura che proteggerò

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

Il significato di In viaggio verso il Paradiso

Achille Lauro in concerto

In questa canzone Achille Lauro parla dell'amore verso l'altra persona intesa come cura e salvezza attraverso l'amore, dell'esserci e poter essere rifugio per la persona amata. Il cantante usa l'anafora, con la ripetizione di "Amore mio non piangere" per poterle dire di non avere paura, che ci sarà e che per lei sarà sole e luna. Riprende il cliché della donna come angelo, con una citazione – chissà se voluta – di un "angelo caduto dal cielo" (come fece Nada nella più nota "Amore disperato") che lo salva da una "notte brava". A sua volta Laura dice che sarà la sua armatura, ricambiando l'attenzione e la cura, finché nel bridge, con cambio dinamico che porterà all'ultimo ritornello, dice: "E ricordati che siamo solo io e te", laddove il viaggio verso il paradiso è rappresentativo di una liberazione.