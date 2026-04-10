L’esodo sanremese in radio: Achille Lauro in vetta, resiste Sayf, ma Sal Da Vinci esce dalla Top 20

Achille Lauro, dopo l’esordio alla 9° posizione e la successiva 13°, arriva al primo posto con “In viaggio verso il Paradiso”. Scivola fuori dalla Top 5 Annalisa con “Canzone Estiva” e fuori dalla top 20 il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci con “Per sempre sì”.

Sayf, Achille Lauro e Sal Da Vinci, 2026

Dopo l'addio alla prima posizione della scorsa settimana, Sanremo 2026 bissa il risultato nelle classifiche Airplay EarOne, legate alle rotazioni radiofoniche. Infatti, se Annalisa con "Canzone Estiva" aveva ricevuto un boost che l'aveva portata dalla settima alla prima posizione, dopo 7 giorni in vetta avviene un nuovo cambio. Infatti è la ballad di Achille Lauro, "In viaggio verso il Paradiso" a prendersi la testa della classifica, a 21 giorni dalla sua pubblicazione. Il brano dell'autore romano aveva esordito in nona posizione, subendo prima un piccolo calo alla tredicesima posizione la scorsa settimana.

Il duo che resiste dietro Achille Lauro con "In viaggio verso il Paradiso": Sayf e Samurai Jay

Poi la vetta, che lo vede precedere un duo sanremese, composto da Sayf e Samurai Jay, in grado di mantenere con costanza la propria presenza sul podio. Infatti, se inizialmente "TU MI PIACI TANTO" e "OSSESSIONE" hanno dovuto osservare le prime tre settimane da record di "Che fastidio!" di Ditonellapiaga, i due brani sono arrivati a contendersi anche le prime due posizioni a un mese da Sanremo 2026. Un percorso che li ha visti poi ritornare in Top 5 nella settimana successiva con l'ingresso di "Canzone Estiva" al 1° posto (con Sayf 2° e Samurai Jay 4°), e riprendersi oggi la seconda e terza posizione dietro Achille Lauro.

L'ingresso di "Superstar" di Tiziano Ferro e Giorgia

La Top 5 si chiude con "Che fastidio!" di Ditonellapiaga e con l'ingresso al debutto di "SUPERSTAR", il duetto composto da Tiziano Ferro e Giorgia. Si tratta dell'esordio più alto di questa classifica, seguita in 41° posizione da CLARA con "PRIMADONNA", mentre scendendo di qualche gradino troviamo i OneRepublic con "Need Your Love" alla 46° posizione. Ritornando al Festival di Sanremo 2026, oltre ai 3 brani già citati, nella Top 10 rimane solo Tommaso Paradiso con "I romantici". Tra i brani più efficienti in radio, come sottolineato nelle scorse settimane, il suo andamento lo porta a una discesa molto più lenta rispetto agli altri brani in gara.

Sal Da Vinci e la sua "Per sempre sì" fuori dalla Top 20

Basti pensare alla quarta posizione di due settimane fa, seguita cronologicamente dalla 6° della scorsa settimana e dall'attuale settima. E invece gli altri brani di Sanremo, i pochi superstiti, sembrano ormai solo galleggiare oltre la Top 20. Infatti, eccezion fatta per "ITALIA STARTER PACK" di J-AX che sopravvive alla 17° posizione, raggiunge la 22° Sal Da Vinci con "Per sempre sì". Il brano vincitore del Festival è fuori dalla Top 10 da ormai 3 settimane. Non è l'unico, infatti, solo poche posizioni dopo troviamo prima Fedez e Marco Masini con "MALE NECESSARIO" in 27° posizione e successivamente "animali notturni" di Malika Ayane in 33°.

Il confronto con Sanremo 2025: 7 brani in meno nella Top 50 a 41 giorni dalla fine del Festival

Come riportato anche nelle scorse settimane, il confronto con l'efficienza radiofonica di Sanremo 2025 non è il più gentile per quest'edizione. A 41 giorni dalla fine di Sanremo 2026 infatti, sono ormai rimasti solo 12 brani nella Top 50 Airplay, di cui solo 4 nella Top 10. Riprendendo le classifiche del 28 marzo 2025, delineando quindi la stessa distanza temporale applicata all'edizione 2026 di Sanremo, i dati sono contrastanti. Non solo perché in vetta vigeva ancora il potere di "Tu con chi fai l'amore" dei The Kolors, ma perché 8 brani nella Top 10 erano ancora di stampo sanremese. Allargando lo sguardo alla Top 50, resistevano ancora 19 canzoni rispetto alle 12 attuali.

La Top 10 Airplay EarOne

1° Achille Lauro con "In Viaggio Verso Il Paradiso"

2° Sayf con "TU MI PIACI TANTO"

3° Samurai Jay con "OSSESSIONE"

4° Ditonellapiaga con "Che fastidio!"

5° Tiziano Ferro, Giorgia con "SUPERSTAR"

6° Annalisa con "Canzone Estiva"

7° Tommaso Paradiso con "I romantici"

8° The Kolors con "ROLLING STONES"

9° MEEK con "Fabulous"

10° BLANCO, Elisa con "Ricordi"