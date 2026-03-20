La classifica radio dei brani di Sanremo 2026: Sal Da Vinci fuori dalla top 5, Patty Pravo ultima per passaggi

Sal Da Vinci e Patty Pravo, via LaPresse

Sono passati 24 giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2026, una porzione temporale che ci permette di osservare anche l'evoluzione dei brani della kermesse nelle classifiche radiofoniche, grazie al posizionamento delle canzoni nella Trend Airplay. Un dato che ci accompagna sin dalla prima settimana è il singolo in vetta: stiamo parlando di Ditonellapiaga, che conferma il suo percorso incontrastato. Sono infatti 554.407 i punti garantiti da ben 8.376 rotazioni, che seguono il punteggio iniziale di 190.845 punti con 2.805 passaggi e quello della scorsa settimana, con 376.860 punti per 5.752 passaggi.

Ditonellapiaga in testa, allunga la classifica Sayf con "Tu mi piaci tanto"

Confermato anche il secondo posto di Sayf con "Tu mi piaci tanto", che sta allungando il divario rispetto alla terza posizione. Infatti, la canzone ha totalizzato 471.033 punti con 7.225 passaggi, mentre al terzo gradino del podio ritroviamo ancora Tommaso Paradiso. Il cantante romano con "I romantici" continua a conquistare il titolo di brano più efficiente in radio, non solo grazie ai 424.644 punti a fronte di 6.107 riproduzioni, ma soprattutto con un tasso che, anche se minore rispetto alla scorsa settimana (69,53 punti per passaggio rispetto agli allora 71,83), continua a comandare questa classifica.

Il tasso di efficienza premia ancora Tommaso Paradiso, sorprende "Italia Starter Pack" di J-Ax

C'è però un cambio in questa classifica d'efficienza, che la scorsa settimana vedeva protagonisti proprio Paradiso, Fedez e Marco Masini e Sayf. Infatti, "I romantici" rimane l'unico brano in questa top 3, con l'arrivo in seconda posizione di Ditonellapiaga con 66,18 punti per passaggio. Questo dato sottolinea ancora di più l'accoglienza delle emittenti radiofoniche nazionali e minori nei confronti della canzone della cantante romana, che precede invece la new entry J-AX. "Italia Starter Pack" è uno dei casi della settimana, con una crescita in efficienza che lo porta a 65,49 punti per passaggio radiofonico.

Fulminacci scalza dalla Top 5 Sal Da Vinci con "Per sempre sì"

Ritornando alla classifica generale, c'è anche lo scossone dietro la Top 10. Dopo la crescita della scorsa settimana, Sal Da Vinci con "Per sempre sì" esce dalla top 5. L'autore campano è il secondo artista più suonato in assoluto dalle radio italiane (7.070 passaggi, dietro solo a Ditonellapiaga), incassando però solo 391.587 punti: oltre 160mila punti in meno rispetto alla cantante romana. Ma chi ha preso il posto di Sal Da Vinci? La quarta posizione vede il salto di Fulminacci: l'autore romano con "Stupida sfortuna" registra un balzo dalla quinta alla quarta posizione, totalizzando 400.736 punti con 6.442 passaggi.

"Ossessione" di Samurai Jay entra in Top 5 dopo la certificazione FIMI

Mentre dietro di lui, c'è il protagonista in streaming di quest'edizione e primo brano certificato di Sanremo 2026: stiamo parlando di "Ossessione" di Samurai Jay. Il brano dell'autore campano scalza sia Sal Da Vinci che Fedez e Marco Masini con "Male Necessario". Una crescita che ha avuto un'accelerazione improvvisa nelle ultime settimane. Infatti, rispetto alla prima posizione fissa negli streaming su Spotify, Samurai Jay era partito solo in nona posizione nelle classifiche della prima settimana con 99.544 punti. Oggi invece, aggancia la quinta piazza con 397.111 punti e 6.113 rotazioni, quasi mille passaggi in meno rispetto a Sal Da Vinci, subito dietro di lui.

L'arrivo in top 10 di Maria Antonietta e Colombre e il caso "Opera" di Patty Pravo

Una bella notizia arriva anche con l'ingresso del duo Maria Antonietta e Colombre con "La felicità e basta". La canzone, che aveva già raggiunto la top 15 la scorsa settimana con un punteggio di 162.162 frutto di 2.852 riproduzioni, questa settimana scalza dalla top 10 Levante con "Sei tu", arrivando a 237.778 punti e 4.097 passaggi. Chiudiamo la classifica con l'ultimo dato che riguarda Patty Pravo. La cantante di "Opera", che ha terminato il Festival di Sanremo 2026 in 24° posizione, registra il brano con il minor numero di passaggi radiofonici in assoluto tra i trenta classificati: 1.420. Nonostante questo, il pezzo si classifica in 28° posizione con 70.432 punti, riuscendo a tenere dietro di sé Michele Bravi con "Prima o poi" a 2.039 passaggi e Leo Gassmann, in ultima posizione con "Naturale", a 1.774.

La Top 10 dopo 3 settimane da Sanremo 2026