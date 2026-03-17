È Ossessione di Samurai Jay la prima certificazione di Sanremo 2026: ora aspettiamo Sal Da Vinci

Samurai Jay – ph Marco Alpozzi

Ci è voluto quasi un mese per avere la prima canzone di Sanremo 2026 certificata oro. È "Ossessione" di Samurai Jay a prendersi l'onore di rompere questo digiuno tre settimane dopo la premiazione di Sal Da Vinci come vincitore di questa edizione. Che potesse essere il rapper napoletano il primo a superare questa soglia era prevedibile, visto il successo in FIMI e i milioni di stream su Spotify e su Youtube. Nonostante il diciassettesimo posto ottenuto nella classifica finale, quindi, Samurai – vero fenomeno di questa edizione – sta pian piano conquistando il pubblico, a dimostrazione di come le posizioni sul palco dell'Ariston siano importanti, ma anche la coda della classifica lo è e spesso regala successi inaspettati. Ne sa qualcosa Tananai che arrivò ultimo prima di esplodere.

Il cambio dei parametri per le certificazioni

Delle difficoltà di raggiungere le soglie di certificazione per i singoli ne parliamo già da oltre un anno. È dall'inizio del 2025 che sono cambiati i parametri per accedere alle varie certificazioni d'oro, platino e diamante. Fino al 2024 era un po' più semplice. Troppo, evidentemente. Infatti dallo scorso anno le soglie FIMI per ottenere certificazioni sono raddoppiate: oggi per ottenere un oro bisogna raggiungere le 100 mila copie, raddoppiano a 200 mila per ottenere quella di platino, mentre per il diamante bisogna arrivare a due milioni di copie. In precedenza per ottenere quei risultati bisognava raggiungere rispettivamente i 50 mila, le 100 mila e il milione.

Quanti stream hanno gli altri finalisti di Sanremo 2026

Nonostante questo cambio, nel 2025 furono più canzoni a raggiungere più velocemente le soglie per le certificazioni. Ci mise tre settimane, il vincitore Olly, per raggiungere il disco di Platino, ma in quel momento erano già cinque le canzoni certificate, con Fedez, Giorgia, Lucio Corsi e Achille Lauro a essere già certificati oro. Oggi a riuscirci è solo Ossessione e nessuno dei primi cinque classificati è ancora riuscito a raggiungere la soglia dei 100 mila per accaparrarsi una certificazione. Al momento in classifica FIMI c'è Sayf con "Tu mi piaci tanto" in seconda posizione, mentre "Per sempre sì" del vincitore Sal Da Vinci è in terza posizione davanti a "Che fastidio!" di Ditonellapiaga che, però, domina in radio. "Male necessario" di Fedez e Masini è a quasi 10 milioni.

Il successo di Samurai Jay

Al momento "Ossessione" ha superato i 20 milioni di stream solo su Spotify e tiene a distanza gli altri, con Sayf che ha quasi 15 milioni di ascolti, mentre Ditonellapiaga e Sal Da Vinci sono fermi a circa 12 milioni. Il successo del rapper di Mugnano, inoltre, lo si vede anche da come la sua "Halo", tormentone dell'estate 2025 che lo ha portato sul palco dell'Ariston, abbia raggiunto la certificazione di platino, evidentemente sulla scia del successo al Festival di Sanremo.