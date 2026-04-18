Sal Da Vinci verso Eurovision 2026 con Per sempre sì: il tour europeo e il rapporto con gli altri concorrenti

Sal Da Vinci si prepara all’Eurovision 2026 di Vienna. Il mini-tour europeo, il rapporto con i concorrenti di Francia, Germania e Albania, il vantaggio di “Per Sempre Sì” su Spotify e la classifica dei favoriti alla vittoria finale.

Sal Da Vinci, Eurovision Song Contest 2026

Manca meno di un mese all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, l'ultima fase del percorso di avvicinamento di Sal Da Vinci che esordirà durante la prima semifinale del 12 maggio con "Per sempre sì". L'autore campano si è esibito solo pochi giorni fa, il 9 aprile a Parigi per il primo appuntamento dell'Eurovision in Concert, seguito poi l'11 aprile in Olanda, ad Amsterdam. Il 19 invece, sarà tra i protagonisti al London Eurovision Party. Un mini-tour che come apprende Fanpage.it ha dato grande entusiasmo al cantante, oltre la possibilità di conoscere meglio alcuni degli altri concorrenti.

Come sta vivendo Sal Da Vinci l'ultimo mese prima di Eurovision Song Contest 2026

Fino ad ora, infatti, Sal Da Vinci ha avuto l'opportunità di approfondire la connessione con Monroe, la cantante francese che si esibirà con "Regarde!". I due, inoltre, sono l'artista più anziano e la più giovane in gara. Ma anche con la concorrente tedesca, Sarah Engels protagonista con "Fire" e il cantante albanese Alis, che a Vienna canterà "Nân". Proprio con quest'ultimo ha anche registrato una nuova versione di "Per Sempre Sì", che è possibile ritrovare sulle pagine social di Eurovision in Concert. Allo stesso momento, come apprende Fanpage.it, anche se i viaggi lo stanno portando lontano dalla famiglia, l'artista coglie qualsiasi occasione per ritornare a casa dai nipoti o portarli con sé, come avvenuto a Sanremo.

La scorsa settimana invece, sul profilo Instagram di Eurovision, aveva confessato le sue tre passioni, sottolineando l'importanza di avere un pianoforte nella sua abitazione per poter dare spazio alla creatività: a cui si aggiungevano l'amore per la squadra di calcio del Napoli e per la sua famiglia. Nell'ultimo contenuto, la musica diventa protagonista con un riferimento a "Saturday Night Fever" dei Bee Gees come suo brano dance preferito e anche un hobby nascosto: stirare le camicie.

Ospite in tv, ma protagonista anche sul web a Pulp Podcast di Fedez e Mr.Marra

Il percorso di avvicinamento di Sal Da Vinci all'evento che si terrà dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna lo ha visto protagonista di una grande esposizione mediatica, ospite in trasmissioni televisive come Che tempo che fa di Fabio Fazio, Verissimo di Silvia Toffanin, oltre a essere stato "vittima" di Scherzi a parte. Non solo, perché insieme al conduttore e comico Valerio Lundini è stato ospite del Pulp Podcast, il format di Fedez e Mr.Marra, in cui ha sottolineato come la canzone abbia trovato una grande accoglienza internazionale. Tra i momenti principali del podcast, c'è anche il racconto di un aneddoto accaduto alcuni anni prima, quando Sal Da Vinci fu fermato dai bodyguard dell'autore di "Male Necessario" a Disneyland Paris e poi allontanato mentre cercava di salutarlo.

Per Sempre Sì protagonista in Europa, meno in Italia

Nel frattempo, lasciate alle spalle le polemiche iniziali nei confronti del brano, "Per sempre sì" di Sal Da Vinci non ha conquistato le grandi radio, come dimostra l'andamento delle rotazioni radiofoniche nel primo mese post-kermesse. La canzone, su Spotify, ha collezionato oltre 21 milioni di streaming: da un lato, si classifica distante dal primo posto dei brani di Sanremo 2026, con "Ossessione" arrivata a 38 milioni. Dall'altro lato, è innegabile quanto la canzone di Sal Da Vinci sia la più ascoltata invece nella classifica dei brani dell'Eurovision Song Contest 2026. Una fotografia che si riflette nei pronostici alla vittoria finale, che nei primi giorni di aprile lo vedevano secondo dietro il duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen che gareggia con il brano "Liekinheitin". Attualmente registra solo il 3% di possibilità di vittoria, sceso all'ultimo posto della Top Ten.