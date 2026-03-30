Sal Da Vinci racconta di essere stato bloccato dal bodyguard di Fedez a Disneyland: “Volevo solo salutarti”

Sal Da Vinci è stato il piatto forte della puntata di Pulp Podcast pubblicata lunedì 30 marzo. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026, ospite del podcast di Fedez e Davide Marra, insieme a Valerio Lundini, ha lasciato una chicca niente male per gli appassionati di aneddoti. A un certo punto la conversazione ha preso una piega inaspettata: Sal Da Vinci ha tirato infatti fuori un ricordo che ha lasciato Fedez visibilmente stupito. I due si erano incontrati cinque, sei anni fa a Disneyland, ma Fedez non se n'è per niente accorto. Il motivo? Un bodyguard che ha fatto "troppo" bene il suo lavoro.

L'incontro mancato a Disneyland Paris

Cinque o sei anni fa, Sal Da Vinci si trovava a Disneyland Paris. A un certo punto riconosce Fedez, in compagnia della sua famiglia, e si avvicina per salutarlo. Prima che potesse aprire bocca, però, un bodyguard al servizio del rapper lo ha intercettato e rimandato indietro senza tante cerimonie.

"Mi sto ricordando che qualche anno fa mi ritrovai a Disneyland Paris", racconta Sal Da Vinci. "Era uno che lavorava per te", spiega Sal Da Vinci a Fedez. "Vai vai", gli ripeteva. "Ma io lo voglio solo salutare", provava a spiegare Sal. Risposta: "No no no, cammina di là, più avanti." Fedez, ascoltando il racconto in diretta, non riusciva a crederci: "Tu mi hai visto a Disneyland?". E Valerio Lundini scherza: "Pensa se c'era ancora qua il bodyguard". E Sal Da Vinci: "L'intervista la facevamo dal van".

Lo scherzo di Valerio Lundini

A questo punto Valerio Lundini sale in cattedra con le battute quando Fedez dice: "Ma non c'era stata mia indicazione", in riferimento al bodyguard. Sal Da Vinci conferma: "No, assolutamente". E Lundini scherza: "No, ma lui lo sapeva, avrà detto quello là è Sal Da Vinci non farlo avvicinare". Un episodio che comunque finisce per mostrare che anche tra VIP ci può essere differenza. Cinque anni fa, Sal Da Vinci era già famoso, ma magari non abbastanza per il bodyguard di Fedez.