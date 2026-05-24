A Domenica In sparisce Teo Mammucari, Venier presenta il suo gioco e non dà spiegazioni

Finale col giallo per la penultima puntata di Domenica In, con Venier che chiude la puntata presentando il gioco di Teo Mammucari affiancata solo da Cerno e Miccio. Nessuna spiegazione della conduttrice per l’assenza del comico.

La penultima puntata di Domenica In si chiude con un piccolo giallo: l'assenza di Teo Mammucari. Il comico, presente di solito nel finale di puntata del contenitore domenicale di Rai1 con il suo gioco telefonico, non era in studio per l'epilogo di questo penultimo appuntamento stagionale. Un'assenza che Venier non ha spiegato in alcun modo, aggiungendo un livello di mistero alla questione, ovvero il fatto di avere condotto il gioco di Mammucari senza di lui in studio, affiancata da Cerno e Miccio.

L'assenza di Mammucari nel suo gioco telefonico a Domenica In

È successo nella puntata di domenica 24 maggio, che dopo una serie di ospiti di peso, si è conclusa con il consueto momento di Enzo Miccio, al quale sarebbe dovuto seguire proprio il gioco telefonico di Teo Mammucari. Tuttavia il finale di puntata è stato anomalo perché, quando i titoli di coda hanno iniziato a scorrere, Miccio è rimasto al fianco di Venier e si è aggiunto anche Tommaso Cerno, ma di Mammucari nemmeno l'ombra. Il gioco, però, si è svolto lo stesso, con tanto di grafica sullo sfondo che indicava "La cassaforte di Teo" (come si può vedere nell'immagine in basso), titolo del breve blocco affidato al comico. A condurlo ci ha pensato, molto rapidamente, la stessa Venier con Miccio e Cerno, senza menzionare Mammucari. Quindi i saluti al pubblico e l'annuncio dell'ultima puntata per la prossima settimana.

Il complesso inserimento di Mammucari a Domenica In

La presenza di Teo Mammucari a Domenica In di quest'anno è stata problematica sin dal principio, vista la difficoltà concreta di inserire nel programma un'indole istrionica come la sua, ingestibile per definizione, che ha faticato sin dall'inizio a trovare una collocazione definitiva. L'apice di questo disagio è arrivato, manco a dirlo, con il famoso "caso Peppe Iodice", che portò Venier a reagire in malo modo al suo atteggiamento. Dopo il rientro nel programma di Mammucari si è limitato proprio al gioco finale, una breve parentesi di pochi minuti.

Domenica In, Mara Venier tornerà?

Indipendentemente dal motivo dell'assenza di oggi, è praticamente impossibile pensare di rivedere Mammucari a Domenica In il prossimo anno, dove invece potrebbe tornare Mara Venier. La conduttrice aveva confessato, ospite dell'ultima puntata di Non è la Tv, che la Rai le aveva chiesto di restare ancora per un altro anno. Chissà che proprio con l'ultima puntata la conduttrice non decida di annunciare ufficialmente al pubblico la volontà di tornare, oppure di fermarsi.