Mara Venier: “Rai mi chiede di rimanere a Domenica In, devo riflettere. Il programma va rivisto e cambiato”

In collegamento con Non è la Tv, Mara Venier ha parlato con Fanpage.it del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni: “Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, sento l’esigenza di cambiare. Credo che vada rivista e cambiata”.

Mara Venier è stata ospite dell'ultima puntata del format di Fanpage.it Non è la tv. La conduttrice ha parlato del suo futuro a Domenica In dopo 17 edizioni e dopo che, soprattutto nelle ultime settimane, si era parlato di una nuova conduzione con alcuni possibili nomi. Proprio qualche mese fa, sempre a Non è la tv, ‘Zia Mara' aveva fatto capire che questa sarebbe stata l'ultima edizione.

Rai ha chiamato Mara Venier: "Mi hanno chiesto di rimanere"

In collegamento telefonico con Non è la Tv, rispondendo a Gennaro Marco Duello, Mara Venier ha ufficialmente rivelato di essere stata contattata dalla Rai per condurre anche la prossima edizione di Domenica In: "Posso dirti ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere. Io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista". La conduttrice non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta: "Sono molto onorata che la Rai mi chieda di rimanere, è importante. Sta a me capire se farla o come farla, certamente va rivista".

Il futuro di Domenica In e la prossima stagione

Mara Venier non ha ancora preso una decisione e al momento il futuro di Domenica In rimane in sospeso. Quel che è certo, stando alle parole della conduttrice, è la necessità di rivedere il format: "Non è una questione di squadra ma di impostazione del programma". E ha precisato: "Il pezzo forte del programma sono sempre state le mie interviste, hanno sempre funzionato, ma adesso le interviste le vedi in tutti i programmi e le fanno tutti. Quando ho cominciato eravamo gli ‘unici' ".

Dopo anni in cui ha intervistato "praticamente tutti e anche più volte", Venier ha ribadito "l'esigenza di cambiare", anche se ancora non sa in che modo: "Non devo dimostrare niente, credo di aver fatto tutto quello che dovevo nella mia vita. Professionalmente non mi vedo collocata in altri format. Domenica In mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto, non mi sento obbligata. Non ho le idee chiare, penso che la domenica possa tornare all'allegria delle prime edizioni".