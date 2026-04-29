Serena Bortone sull’assenza di un programma suo: “Mi manca la tv inclusiva. Il servizio pubblico deve dare valori”

Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Serena Bortone commenta la sua assenza in Tv con un programma tutto suo. Poi ribadisce la sua idea di televisione: “Il servizio pubblico deve dare cultura e inclusione, mi manca raccontare i miei valori”.

Nella puntata di mercoledì 29 aprile, Serena Bortone è tornata negli studi Rai in veste di ospite di Antonella Clerici. Un incontro che è diventato l'occasione per un bilancio professionale a quasi due anni dalla chiusura del suo ultimo impegno quotidiano sulla rete ammiraglia. Alla domanda della conduttrice, che le ha chiesto se non avvertisse la mancanza di uno spazio tutto suo, la giornalista ha risposto rivendicando una visione precisa del servizio pubblico, lontana dal semplice desiderio di apparire.

Bortone e l'assenza di un programma suo

Bortone ha spiegato di non soffrire la lontananza dalla telecamera in quanto tale, ma di sentire la mancanza della funzione sociale legata al ruolo di conduttrice. "Io personalmente sono talmente piena di moltitudini, di voglia di fare cose, che non ho la mancanza del video – ha detto, conversando con Clerici – mi manca poter raccontare i miei valori. Ho sempre concepito la televisione come la possibilità di consegnare alle persone che ci sono accanto la complicità, la possibilità di farcela". Il riferimento è a un'idea di televisione che sappia unire informazione e missione etica, un modello che la giornalista parrebbe non voler abbandonare: "Questa tv un po' pedagogica, la tv inclusiva, questo mi manca perché mi piace dare valori e contenuti, informazioni e cultura. Penso che il servizio pubblico debba darlo. Anche la compagnia, che è una parte di quei valori".

Il percorso in Rai: da "Oggi è un altro giorno" alla radio

Il cammino di Serena Bortone in Rai ha subito profondi cambiamenti nelle ultime stagioni. Dopo il grande successo di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto con successo per tre edizioni dal 2020 al 2023, la giornalista era passata alla fascia del weekend di Rai 3 con il programma Chesarà…. L'esperienza su Rai 3 si è tuttavia conclusa nel maggio del 2024, al termine di una stagione segnata da forti tensioni mediatiche, in particolare dopo il caso legato al monologo di Antonio Scurati. Quell'episodio avrebbe segnato una frattura nei rapporti aziendali, portando alla mancata riconferma del format nella stagione successiva.

Attualmente, Bortone non è impegnata nella conduzione di programmi televisivi, ma prosegue la sua collaborazione con il Servizio Pubblico attraverso la radio. Dallo scorso settembre è infatti alla guida di 5 modi per dire addio, un programma in onda su Rai Radio 2 dove esplora il tema del distacco attraverso interviste e riflessioni. Nonostante il nuovo corso radiofonico, le parole pronunciate da Antonella Clerici sembrano suggerire come la giornalista resti in attesa di un progetto televisivo che le permetta di tornare a declinare quella "tv dei valori" difesa pubblicamente.