Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi: “Stava male, si trascinava in studio per dimenticare il dolore”

Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista. La conduttrice ha parlato del suo futuro in Rai, ma è anche tornata con la mente all'amicizia con Fabrizio Frizzi e agli ultimi mesi di vita del conduttore. Frizzi decise di continuare a fare il suo lavoro, nonostante le condizioni di salute precarie. L'abbraccio con il suo pubblico leniva in qualche modo il suo dolore.

Fabrizio Frizzi è morto nel 2018 per un tumore al cervello

Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici, in un'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli per il podcast Passa dal BSMT, ha parlato della profonda amicizia che legava lei e Carlo Conti a Fabrizio Frizzi. Ad accomunarli il fatto di mostrarsi al loro pubblico per ciò che sono veramente, senza filtri: "Viviamo una vita normale, senza crisi isteriche, veniamo dal niente sapendo di essere dei privilegiati e che abbiamo lavorato tanto per conquistare quello che abbiamo. Non ci siamo montati la testa". Poi, ha ricordato Frizzi come un uomo straordinariamente gentile, forse addirittura troppo. Per questo a volte Clerici si arrabbiava e lo spronava a non dire sempre di sì. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per il conduttore:

Negli ultimi tempi, quando stava veramente male, io lo vedevo uscire dal camerino e dicevo: "Non so come faccia ad arrivare allo studio". Chiamavo Carlo Conti, gli dicevo: "Vieni qui, convincilo a smettere di registrare". E allora lui arrivava. Però avevamo capito che quello era il suo modo di tenersi vivo. Lui si trascinava fino allo studio, quando si accendeva quella luce è come se per quell'ora e mezza dimenticasse il dolore. E allora facevamo finta di niente. Però ultimamente stava veramente molto male.

Dopo la tragica notizia della morte di Fabrizio Frizzi, Carlo Conti ha cambiato vita, decidendo di rinunciare ai programmi quotidiani per poter trascorrere più tempo con la sua famiglia. Antonella Clerici ha mantenuto un ottimo rapporto con Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi: "Le ho dato anche una mano quando voleva andare via da qui. Lei è andata in Francia e si è ricostruita una vita piano piano. Qui per lei era impossibile anche uscire di casa. Adesso lavora un po' con me. Facciamo delle belle cose".

Il futuro di Antonella Clerici in Rai

Antonella Clerici

Attualmente Antonella Clerici lavora dal lunedì al giovedì alla diretta di È sempre mezzogiorno. Il venerdì il programma è registrato, per questo la conduttrice si occupa della registrazione di The Voice: "Lavoro sei giorni su sette. Ogni anno dico ‘Questo sarà l'ultimo'. Adesso ho ancora un anno di contratto e poi deciderò. Il bello di diventare grandi è di poter decidere step by step. Quindi finisco quest'anno poi uno decide cosa riesce ancora a fare e cosa invece non ce la fa più". La conduttrice ha ammesso che il suo lavoro è anche la sua passione più grande: "Quando sono a casa, dopo due giorni non so che cosa fare. Forse la mia vera e unica passione è il mo lavoro. È una grande fortuna".