Chiedono ad Antonella Clerici se affiancherebbe De Martino a Sanremo 2027, lei svicola: “Domanda terribile”

Antonella Clerici ha commentato gli ultimi sviluppi della carriera di Stefano De Martino. Come ormai tutti sanno, il conduttore di Affari tuoi sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Curerà anche la conduzione dell'evento. Clerici fu una delle prime a notare il talento del collega: "Diventerà il numero uno", aveva detto. E in queste ore, sulle pagine di Chi, gli ha dato qualche consiglio.

Antonella Clerici ha rimarcato i numerosi talenti che, secondo lei, avrebbe Stefano De Martino. Oltre a essere un "bel ragazzo" e un bravo conduttore, sa anche "ballare e cantare". Clerici ha aggiunto che il trentaseienne "ha messo a disposizione anche la sua sensualità, la sua bellezza ma, soprattutto, ha giocato sulla simpatia". Ritiene che le proposte professionali che sta ricevendo siano meritate. Tuttavia, la conduttrice ha anche riconosciuto la giovane età: "Il Festival di Sanremo è un grande salto e non è mai successo a nessuno di farlo così giovane, se non nel caso di Fabio Fazio che, però, aveva una lunga gavetta. Ma i tempi sono cambiati e sono convinta che Stefano si preparerà benissimo e il suo Festival sarà un successo".

Il consiglio di Antonella Clerici a Stefano De Martino

Quando è stato chiesto ad Antonella Clerici se affiancherebbe Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027, la conduttrice non ha replicato direttamente: "Questa è una di quelle domande terribili (ride, ndr)". Ha preferito dare un consiglio al conduttore: "Secondo me Stefano non deve pensare a chi condurrà con lui, ma a circondarsi di persone che lo facciano stare bene e con le quali possa divertirsi e giocare, come fa già. Non significa che debba portare esattamente la sua compagnia, perché sarebbe ripetitivo, ma si deve blindare con persone che lo facciano sentire a proprio agio. In questo siamo simili".

Antonella Clerici celebra 40 anni di carriera

La carriera di Antonella Clerici iniziò con un documentario sulle case di riposo richiesto da un'amica che lavorava in una televisione privata. Poi sono arrivati i programmi sportivi e quindi lo spettacolo, dalla conduzione di Sanremo alle trasmissioni di cucina come La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno. Nonostante i tanti impegni televisivi, ha sempre tentato di non trascurare la sua vita privata. Al settimanale Chi ha spiegato: "Ho trovato il tempo necessario per tutti". Il suo lavoro è anche la sua più grande passione. Solo d'estate prova a staccare completamente: "Non voglio vedere proprio nessuno perché ho bisogno di liberare il cervello anche per essere più creativa". Quanto al suo rapporto con il pubblico, infine, non ha dubbi. Il legame è così forte perché è sempre stata sincera con gli spettatori, confidando loro anche questioni personali: "La dote migliore per fare questo lavoro non è la bravura, ma l'empatia. Vedo colleghi anche molto bravi che non ce l'hanno".