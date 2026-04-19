Stefano De Martino da Fazio: “Per Sanremo ho già un’idea in testa. Affari Tuoi si trasferirà a Milano”

Stefano De Martino ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa è la prima uscita televisiva dall'annuncio della sua conduzione e direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo. Un'occasione in cui il conduttore di Affari Tuoi si è confrontato con chi Sanremo lo ha fatto per tre volte e quindi di festival ne sa qualcosa. De Martino ha scherzato sul suo compito futuro, lasciando qualche traccia del festival che sta iniziando a costruire nella sua testa: "Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento", ha detto a Che Tempo Che Fa.

La metamorfosi di Affari Tuoi

Si parte dall'attualità e De Martino dà subito una notizia, confermando ufficialmente lo spostamento di Affari Tuoi a Milano dal prossimo anno: "Lo facciamo anche perché il Teatro delle Vittorie va verso la chiusura", ha detto, parlando della possibilità concreta che gli studi romani possa essere sottoposti a ristrutturazione nel prossimo futuro. Sul cambiamento di Affari Tuoi in questa stagione, ha detto: "Mi è venuto naturale trasformare il gioco in qualche altra cosa. C'è la storia verticale del gioco, quella orizzontale con tutte le cretinate con Herbert".

Il ruolo di Herbert Ballerina

A proposito della sua spalla, chiave di volta del programma in questa edizione, De Martino racconta: "Se fosse donna lo sposerei, sarebbe la mia donna ideale: è pigro da morire, non gli va mai di fare nulla. Ho questa patina di mondanità che forse deriva dalla gioventù, ma sono tutto il contrario. Mi sto appassionando alla cucina".

Si è parlato anche dello speciale Affari Tuoi della scorsa settimana con Morandi e Jovanotti: "È stato fantastico, l'idea è partita da Lorenzo. Io ci ho tenuto a fare una partita classica, si sarebbe potuto fare uno speciale in prima serata, ma ho voluto fosse una cosa normale."

Si torna poi sul festival, con una finta conferenza stampa messa su da Fazio per sottoporre De Martino alla prova delle domande della stampa in quella settimana. Sulla prova alla quale è chiamato, De Martino ha detto: "Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi […] La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L'importante sarà lasciare un segno". E infine: "Sul cast e i conduttori ho un'idea nella testa, ne sto parlando con l'azienda".