Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna: De Martino ha trovato la formula per resistere a Gerry Scotti

La sfida della fascia preserale domenicale ha un vincitore, e per ora si chiama Stefano De Martino. Affari Tuoi ha chiuso domenica 19 aprile (qui gli ascolti tv completi) con 4.888.000 spettatori e il 25.1% di share, superando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ferma a 4.427.000 spettatori e il 22.5%. Una differenza di quasi mezzo milione di telespettatori che racconta una stagione in cui il confronto tra i due programmi si è fatto settimana dopo settimana più serrato, e più interessante.

Come De Martino ha cambiato le regole del gioco

Il primato di ieri non è arrivato per caso. Dall'inizio della stagione, la produzione di Affari Tuoi ha lavorato con interventi puntuali per rafforzare il programma su più fronti, soprattutto nelle serate in cui la concorrenza si faceva sentire con più forza. La domenica, in particolare, ha conosciuto una delle mosse più azzeccate: il passo a due tra Martina Miliddi e Herbert Ballerina è un momento semplice che però ha sicuramente aggiunto ritmo e imprevedibilità.

Herbert Ballerina, però, non è solo una trovata domenicale. È diventato il vero contrappeso strutturale del programma. De Martino lo ha raccontato senza fronzoli ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella stessa serata del 19 aprile: "Mi è venuto naturale trasformare il gioco in qualche altra cosa. C'è la storia verticale del gioco, quella orizzontale con tutte le cretinate con Herbert."

Herbert Ballerina: la spalla che non voleva fare nulla

La definizione che De Martino dà del suo compagno di trasmissione è, nella sua ironia, rivelatrice. "Se fosse donna lo sposerei, sarebbe la mia donna ideale: è pigro da morire, non gli va mai di fare nulla." Una dinamica che funziona proprio perché non assomiglia a nessun'altra in televisione: non è la spalla comica tradizionale, non è il valletto, non è il co-conduttore. È qualcosa di più difficile da definire, e forse è questo il punto.

De Martino aggiunge un dettaglio che completa il ritratto: "Ho questa patina di mondanità che forse deriva dalla gioventù, ma sono tutto il contrario. Mi sto appassionando alla cucina." Una pennellata di normalità che spiega in parte l'attrazione del pubblico verso un conduttore che, nonostante il successo, non recita la parte della star.

Il futuro: Milano e Sanremo

L'intervista da Fazio ha anche offerto le prime anticipazioni concrete sulla prossima stagione. Affari Tuoi si sposterà negli studi di Milano, una scelta logistica che porta con sé implicazioni produttive non secondarie. E mentre il programma consolida la sua posizione, De Martino guarda già oltre: il suo futuro come conduttore e direttore artistico di Sanremo è stato confermato, e la conversazione con Fazio ha tracciato il profilo di un personaggio televisivo in piena espansione, non ancora al culmine.

Il confronto con Gerry Scotti, nel frattempo, resta aperto. La Ruota della Fortuna non è crollata, e quei 4,4 milioni di spettatori certificano che lo storico game show di Mediaset regge bene. Ma domenica, il punto è andato ad Affari Tuoi. E sempre più spesso in settimana, De Martino resta avanti. L'impressione è che Stefano sappia benissimo cosa fare fino alla fine della stagione.