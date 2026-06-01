Stefano De Martino cambia le regole di Sanremo 2027: una serata per scegliere chi andrà all’Eurovision

Stefano De Martino starebbe valutando la possibilità di cambiare alcune regole di Sanremo 2027. La serata del giovedì, infatti, potrebbe diventare un contest parallelo per scegliere il rappresentate di Eurovision che, quindi, non sarebbe il vincitore come è stato finora.

Per il Festival di Sanremo 2027 mancano ancora diversi mesi, ma il lavoro è tanto e iniziano ad emergere le prime indiscrezioni circa i possibili cambiamenti che Stefano De Martino apporterà alla kermesse. Il passaggio di testimone da Carlo Conti è stato significativo e ora il conduttore di Affari Tuoi sta lavorando affinché anche il suo Festival possa lasciare il segno.

Il giovedì potrebbe diventare la serata Eurovision

Stando a quanto anticipato da Dagospia il grande cambiamento riguarderà la partecipazione all'Eurovision. Supportato dall'aiuto di Fabrizio Ferraguzzo, sua spalla in fatto di musica, De Martino starebbe valutando l'opportunità di modificare l'assetto della serata del giovedì, affinché possa diventare un contest parallelo con cui i cantanti in gara potrebbero giocarsi la partecipazione all'Eurovision Song Contest. In questo modo, quindi, non sarà il vincitore del Festival a partecipare alla kermesse canora europea, bensì un artista che si sarà guadagnato il posto in una "gara nella gara". Questo consentirebbe di dare un po' di brio alla serata del giovedì, con la possibilità di allestire vere e proprie coreografie sul palco che simulerebbero la performance all'ESC. Si tratterebbe, al momento, di un'indiscrezione riportata anche da Repubblica che, però, parla anche del voto diviso tra pubblico e sala stampa per la quarta serata sanremese.

Dai big al numero di cantanti: le indiscrezioni su Sanremo 2027

Tra le possibili novità di cui si parla in queste settimane in cui il conduttore è stato visto aggirarsi in contesti musicali, come il Miami Festival a Milano, c'è proprio qualche novità relativa ai cantanti. Secondo l'Adnkronos, infatti, si sta valutando di ridurre il numero dei cantanti in gara, scendendo a 24 artisti. Quest'anno, inoltre, sembra che i discografici stiano facendo sentire la propria voce e, infatti, starebbero premendo perché a Sanremo ci sia un cambio di passo e, quindi, sarebbero anche disposti a far salire sul palco dell'Ariston gli artisti più noti del panorama musicale italiano. In effetti, Carlo Conti in quest'ultima edizione ha dovuto lavorare, e non poco, per costruire il suo Festival, sul quale in molti hanno avuto da ridire in fatto di scelte musicali.