“Maria De Filippi a Sanremo 2027 con De Martino”: il conduttore diviso tra il Festival e la vicinanza a Belen

Si delinea il prossimo Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino che, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe al suo fianco Maria De Filippi per almeno una serata. Un progetto che il conduttore starebbe definendo in parallelo a un momento delicato sul fronte privato, visto il recente ricovero in ospedale dell’ex moglie Belen Rodriguez.

La macchina organizzativa di Sanremo 2027 si è messa in moto con largo anticipo, e i primi passi di Stefano De Martino delineano già la struttura del nuovo corso del Festival. Secondo un'indiscrezione riportata nelle ultime ore da Adnkronos, il conduttore starebbe valutando il coinvolgimento di un volto simbolo della televisione italiana: Maria De Filippi. Un progetto che lo showman starebbe definendo in parallelo a un momento delicato sul fronte privato, visto il recente ricovero in ospedale dell'ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino vorrebbe Maria De Filippi per Sanremo 2027

Le voci di corridoio descrivono come probabile la presenza di De Filippi alla co-conduzione di almeno una delle serate di Sanremo 2027. Sebbene dai rispettivi entourage e dai vertici Rai si mantenga il massimo riserbo, la scelta appare tra le più accreditate. Sul fronte prettamente musicale, invece, De Martino ha già inaugurato una vera e propria full immersion per ridefinire la struttura delle serate. Il conduttore si sta muovendo tra i principali player della discografia e i palchi dei live più significativi. È stato infatti avvistato prima al concerto di Rosalía e di Mace e poi tra la folla del Mi Ami Festival di Milano, portando avanti un lavoro di scouting attento sia al pop tradizionale che alle realtà indipendenti.

Il fronte privato: la vicinanza a Belen dopo il malore in casa

A fare da sfondo a questo complesso quadro professionale ci sono però gli impegni legati alla sfera privata. Il recente ricovero dell'ex moglie, Belen Rodriguez, lo hanno inevitabilmente coinvolto sul piano pratico ed emotivo, soprattutto in relazione alla serenità del figlio Santiago. Per garantire la sua vicinanza, infatti, De Martino ha modificato i suoi impegni già fissati a Roma per la produzione di Affari Tuoi. Una scelta che si inserisce in una transizione logistica già pianificata dai vertici Rai: il noto game show, infatti, a partire dalla prossima stagione televisiva lascerà definitivamente gli studi della Capitale per essere interamente realizzato proprio a Milano, dove risiedono attualmente i suoi affetti più cari.