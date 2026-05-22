Marcello Sacchetta su Stefano De Martino: “Ho pianto quando gli hanno proposto Sanremo, se avrà bisogno ci sarò”

Marcello Sacchetta ha parlato dell’amicizia che lo lega a Stefano De Martino. Lo scorso anno, il conduttore di Affari tuoi in un momento di ironia gli promise: “Il giorno in cui andrò a Sanremo, tu verrai con me”.

Marcello Sacchetta e l’amicizia fraterna con Stefano De Martino

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono legati da una lunga amicizia, che affonda le radici nel tempo trascorso insieme nel programma Amici di Maria De Filippi. Il conduttore di Affari tuoi ha spesso dichiarato di considerare il ballerino "un amico fraterno". Quando ancora non aveva avuto modo di conoscerlo, già lo stimava come professionista. Negli anni ci sono stati dei periodi durante i quali si sono allontanati, poi però sono sempre riusciti a ritrovarsi.

Marcello Sacchetta e l'ipotesi Sanremo accanto a Stefano De Martino

Lo scorso anno il conduttore di Affari tuoi ha partecipato a una puntata di "In Camerino", podcast del coreografo Marcello Sacchetta. In quell'occasione, hanno ricordato la promessa che Amadeus fece a Fiorello quando erano ancora due ragazzini: "Amadeus promise a Fiorello che lo avrebbe portato con sé quando, in futuro, avrebbe condotto Sanremo". Così, i due inscenarono la stessa promessa. De Martino disse a Sacchetta: "Il giorno in cui andrò a Sanremo, tu verrai con me. E adesso ti dico anche quando. 2026, ci andiamo a vedere il Sanremo di Carlo Conti". E scoppiò a ridere. Non sapeva che il destino lo attendeva davvero sul palco dell'Ariston ma per il passaggio di testimone da Conti a lui. In un'intervista rilasciata a Libero Magazine, Sacchetta ha commentato quel momento: "Posso dire che se Stefano avrà bisogno, io ci sarò sempre. Sì, accetterei. Lui è una persona che ha fatto parte e che continua a far parte della mia vita. Se lui di notte ha bisogno di me, io ci sono sempre".

L'amicizia tra il ballerino e il conduttore

Marcello Sacchetta ha speso parole cariche di stima per Stefano De Martino. Ha spiegato di avere provato una grande soddisfazione nell'assistere alla brillante carriera che il conduttore è riuscito a costruire passo passo: "Io ho pianto per lui quando c’è stato il passaggio di testimone su quel palco (quello dell'Ariston, ndr)". Ritiene che De Martino meriti ogni conquista che è riuscito a fare: "Non è uno sprovveduto o impreparato, ma è una persona molto curiosa. Gli auguro il successo che sta riscuotendo e, al Festival di Sanremo, sono sicuro che farà un grandissimo lavoro. Se sarò con lui, ancora meglio".