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Gilda Ambrosio mette i paletti a Stefano De Martino: “Se esci con me, non voglio altre ragazze intorno”

Gilda Ambrosio avrebbe posto delle condizioni precise a Stefano De Martino per ridefinire i contorni di un rapporto che dura ormai da anni, oscillando tra l’amicizia e il flirt. La richiesta sarebbe arrivata nel periodo in cui il conduttore di Affari Tuoi era stato avvistato di frequente con Brenda Lodigiani.
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A cura di Sara Leombruno
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Il legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio torna al centro delle cronache rosa. Secondo una ricostruzione pubblicata dal settimanale Oggi, la stilista avrebbe posto delle condizioni precise al conduttore di Affari Tuoi per ridefinire i contorni di un rapporto che dura ormai da anni, oscillando tra l'amicizia e il flirt. Nel corso di una serata recente, Ambrosio avrebbe rivolto a De Martino una richiesta netta: "Se esci con me non voglio altre ragazze attorno".

L'indiscrezione su Gilda Ambrosio

L'aut-aut riportato dal settimanale arriverebbe dopo un periodo in cui il conduttore era stato avvistato frequentemente in compagnia di Brenda Lodigiani, tra uscite pubbliche e la complicità professionale nel programma Stasera tutto è possibile. L'indiscrezione potrebbe trovare un riscontro apparente nelle immagini fotografiche della coppia, paparazzata a Milano durante una serata trascorsa prima a teatro e poi in una passeggiata mano nella mano.

Il rapporto tra la stilista e Stefano De Martino

Questo sviluppo si inserisce in un percorso di riavvicinamento iniziato già lo scorso autunno. A novembre, infatti, le medesime fonti avevano documentato un intero fine settimana che i due avevano trascorso sotto lo stesso tetto a Milano, subito dopo la rottura di lui con Caroline Tronelli. Già in quell'occasione erano emersi i primi nodi relazionali: se da un lato Ambrosio avrebbe manifestato l'intenzione di "scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale" per ufficializzare la storia, dall'altro De Martino avrebbe difeso la propria libertà, non intenzionato a rinunciare allo status di single.

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Al momento, le richieste della stilista sembrerebbero aver trovato un equilibrio provvisorio. Secondo la rivista, i pensieri di De Martino sarebbero attualmente assorbiti quasi per intero dal versante professionale: oltre all'impegno quotidiano su Rai1, il conduttore è già focalizzato sulla complessa macchina organizzativa del prossimo Festival di Sanremo 2027, di cui firmerà anche la direzione artistica.

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