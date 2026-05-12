Uomini e Donne, sarebbe finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”

Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, nata solo pochi mesi fa nello studio di Uomini e Donne. L’indiscrezione e i presunti motivi della rottura: “Lui l’ha tradita”.

Sembra essere arrivata al capolinea la storia d'amore tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, nata solo pochi mesi fa nello studio di Uomini e Donne. Dopo l'annuncio della convivenza, che sembrava aver messo a tacere i dubbi sulla solidità della coppia, i segnali di una rottura definitiva si fanno sempre più insistenti. A far esplodere il caso è un messaggio al vetriolo pubblicato dall'ex tronista sul suo profilo Instagram.

Il messaggio di Sara Gaudenzi

Nelle ultime ore, gli spettatori del dating show di Maria De Filippi avevano già notato un'insolita distanza tra i due: lei impegnata a divertirsi con gli amici, lui praticamente assente dai social o concentrato solo su aggiornamenti sportivi. Il colpo di grazia è arrivato con una storia pubblicata da Sara, che non sembra lasciare spazio a interpretazioni: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio… Stay tuned", ha scritto. La frase ha immediatamente riacceso i riflettori sulle numerose segnalazioni che avevano accompagnato il percorso di Alessio Rubeca nel programma. Durante il corteggiamento, infatti, l'ex corteggiatore era stato più volte accusato di essere attivo su app e siti di incontri online, dubbi che Sara aveva inizialmente deciso di ignorare portandolo fino alla scelta finale.

Sara e Alessio nel giorno della scelta a Uomini e Donne

Ombre sulla fedeltà di Alessio Rubeca

Le parole di Sara Gaudenzi sembrano confermare che quei "vizi" del passato non siano mai svaniti. Secondo le indiscrezioni che circolano attualmente, Alessio avrebbe continuato a mantenere attivi i suoi profili per conoscere altre ragazze anche dopo l'inizio della relazione ufficiale e della convivenza. A rafforzare queste ipotesi è intervenuta anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha commentato: "Sì, si sono lasciati. Lui l'ha tradita". Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.