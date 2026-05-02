Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono lasciati: “È finita settimane fa, lui libero di vedere chi vuole”

È ufficialmente finita la storia nata a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania. A confermarlo è proprio l’ex tronista, intervenuta sui social dopo le polemiche esplose nelle ultime ore in seguito all’avvistamento del suo ex in compagnia di altre ragazze.

Cristiana Anania annuncia la fine della sua storia d’amore con Ernesto Passaro, ex corteggiatore conosciuto a Uomini e Donne, insieme al quale aveva deciso di cominciare un percorso fuori dal programma. A distanza di qualche settimana dalla scelta, la storia tra i due è terminata. Dalla rottura sono trascorse settimane, ma Cristiana si è decisa a uscire allo scoperto solo oggi, dopo essere stata criticata quando, poche ore fa, il suo ex compagno era stato avvistato in un locale in compagnia di altre donne. Per cercare di frenare le polemiche, la giovane si è vista costretta a intervenire e a spiegare come stessero le cose.

La dichiarazione di Cristiana Anania che annuncia la rottura

Cristiana, via Instagram, ha spiegato che la relazione con Ernesto è finita da settimane e che il fatto che lui sia stato avvistato in compagnia di altre donne non la riguarda. “Tra noi è finita quindi il problema non si pone”, ha spiegato la giovane nel tentativo di far rientrare le polemiche.

Quindi ha aggiunto di aver deciso di uscire allo scoperto per rispetto nei confronti di quei fan che avevano cominciato a seguirli fin dal giorno della sua scelta nel dating show condotto da Maria De Filippi. Infine, una frase che ha lasciato trapelare l’amarezza della donna nei confronti di questa separazione, che potrebbe essere stata più dolorosa di quanto lasciato intendere: “Nonostante tutto ciò che è successo tra noi, nonostante le liti e tutto, io a questa persona voglio un gran bene ed è comunque stato molto importante per me. Tornerò a credere nell’amore, anche se questa storia purtroppo è finita in questo modo”.

La relazione con Ernesto Passaro finita subito dopo la convivenza

La notizia della separazione tra i due ha colpito i fan come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché solo poche settimane fa i due avevano cominciato a vivere insieme. Quella convivenza, iniziata sotto i migliori auspici, è durata solo una manciata di settimane prima che la relazione si interrompesse definitivamente e i due si separassero, facendo naufragare il progetto della convivenza.