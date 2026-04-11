Pietro Delle Piane sull’addio ad Antonella Elia: “Ha scoperto le chat con le mie fan, ora sono casto”

Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Foto Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Pietro Delle Piane è tornato a parlare di Antonella Elia. Dopo l'incontro con la sua ex compagna avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip e conclusosi con un nulla di fatto, l'uomo è andato a confidare le proprie pene d'amore a Monica Setta. L'intervista rilasciata al programma Storie al Bivio andrà in onda oggi, alle ore 15:30 su Rai2, ma sono state già diffuse delle anticipazioni. Delle Piane ha svelato il vero motivo della rottura con Antonella Elia. O meglio, la sua versione dei fatti.

Perché è finita con Antonella Elia: la (nuova) versione di Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane ha fornito una nuova versione sulla rottura con Antonella Elia. Ha riferito l'episodio specifico che avrebbe spinto lui e la sua ex compagna a dirsi addio dopo quasi sette anni insieme. La gieffina avrebbe scoperto le chat intercorse tra lui e alcune donne che sostenevano di essere sue fan. Queste donne avrebbero tentato di circuirlo inviandogli foto intime e proponendogli degli appuntamenti per potersi conoscere di persona: "Io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fan. Mi inviavano foto hot e mi chiedevano di vedermi". Pietro Delle Piane, tuttavia, ci ha tenuto a fare un'importante precisazione. Ha assicurato di non avere mai tradito Antonella Elia. Inoltre, da quando non stanno più insieme non avrebbe frequentato nessun'altra: "Da sei mesi sono casto".

Tutte le verità sulla rottura

Pietro Delle Piane si è detto "amareggiato e offeso" dopo che Antonella Elia lo ha accusato di sfruttare la loro relazione per farsi pubblicità: "Ma le voglio ancora molto bene". Lo scorso dicembre, parlando della rottura della compagna sempre nel salotto di Monica Setta, aveva dichiarato che tra loro c'erano stati "piccoli litigi" come accadono in tutte le coppie. Inoltre, aveva dichiarato che Antonella si sarebbe infastidita solo perché i suoi genitori lo chiamavano la mattina per dargli il buongiorno. Dal canto suo, Elia ha detto di ricordare solo le cose brutte accadute durante la relazione. E quando ha avuto modo di incontrarlo nella casa del GF Vip lo ha invitato a smetterla di umiliarsi e a proteggersi.