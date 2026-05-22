L’incontro post GF Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finito male: “È un amico, ormai ho chiuso”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono rivisti dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026 ma non sono tornati insieme. A confidarlo è la seconda classificata del reality Mediaset che conferma la decisione di chiudere la loro storia d’amore.

Il pubblico della finale del Grande Fratello Vip se lo era chiesto: Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono realmente rivisti dopo la finalissima? E hanno deciso di tornare insieme? La risposta è arrivata oggi e non è quella che l’attore si aspettava. Intervistata da TgCom24, Antonella ha spiegato di aver incontrato il suo ex il giorno dopo la finale, come previsto, ma di aver deciso di restare ferma sui suoi passi. Quella storia d’amore, dunque, sarebbe da considerarsi definitivamente conclusa.

"Ho parlato con lui appena uscita dalla Casa. Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico", ha spiegato Antonella, confermando di aver incontrato il suo ex. Ma quell’incontro non l’ha indotta a cambiare idea. La storia con Pietro, durata sette anni, è ormai da considerarsi definitivamente conclusa: "Non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo".

Antonella Elia e Pietro Delle Piane avrebbero dovuto sposarsi nel 2025

Quella di Elia è una chiusura netta che segna la fine definitiva del percorso di coppia con Pietro. Delle Piane fa fatica a rassegnarsi alla decisione della sua ex, probabilmente a causa dell’epilogo arrivato inaspettatamente dopo la decisione di sposarsi. Fino allo scorso anno, infatti, i due erano stati in tv per annunciare le nozze imminenti. Si sarebbero dovuti sposare entro la fine del 2025, dopo la proposta di matrimonio arrivata in tv durante una puntata di BellaMa’, ma la separazione è arrivata prima che i due avessero il tempo materiale di pronunciare il sì. A ottobre 2025, infatti, Antonella ha annunciato pubblicamente di essere tornata single.

Perché il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è sfumato

I motivi della rottura tra i due non sono mai stati approfonditi con chiarezza, sebbene entrambi abbiano avuto più occasioni televisive per spiegare pubblicamente che cosa li abbia allontanati. Elia ha raccontato con vaghezza di aver compreso di non sentirsi pronta al matrimonio e di aver quindi fatto un passo indietro. Una versione contestata dal suo ex, che aveva riferito come la compagna fosse sparita da un giorno all’altro senza fornire alcuna spiegazione.

Poi, pochi giorni fa, dalla Casa del GF Vip, Antonella si è lasciata sfuggire qualcosa in più sui motivi che l’avrebbero spinta a fare marcia indietro: "Non mi sento più guardata con gli occhi di prima e lo capisco. Sono vecchia per lui", aveva spiegato l’ex valletta di Mike Bongiorno, lasciando trapelare una certa insicurezza. Pietro è quindi entrato nella Casa per ribadirle il suo amore e provare a mitigare le sue incertezze, ma non è servito: Antonella ha deciso che questa relazione è da considerarsi conclusa.