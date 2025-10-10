Antonella Elia rinvia il matrimonio con Pietro Delle Piane, Balivo li provoca: “Si concretizza o era solo scena?”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane tornano a parlare del loro matrimonio nello studio de La Volta Buona. Dopo averlo rinviato più volte, il fatidico giorno non è stato ancora fissato. La battuta di Caterina Balivo: “Ho visto la proposta di matrimonio in Tv, era solo scena?”.

La reazione di Caterina Balivo al rinvio delle nozze

Arrivati in studio per aggiornare gli spettatori sull'organizzazione delle loro nozze, di cui già avevano annunciato il rinvio, i due sono stati accolti da una scherzosa provocazione da parte della padrona di casa: "Ma quando vi sposate? Io ho visto la proposta di matrimonio in Tv da Diaco, questa cosa si concretizza o era solo scena?", ha detto. La battuta è stata accolta con un sorriso dai diretti interessati, tanto che Delle Piane è subito intervenuto, rispondendo: "Si farà. Ci sono solo un po' di problemi", ha precisato.

I due hanno poi spiegato che il problema principale resta l'organizzazione: Elia voleva sposarsi in Polinesia, ma "lì ci vogliono sei mesi per preparare tutte le carte, mentre in Italia è ancora più complicato per via dei numerosi invitati". A quel punto, la conduttrice li ha invitati a seguire il suo esempio di sposarsi solo in presenza dei familiari più stretti.

Le lacrime di Antonella Elia

Un mese fa, nello stesso studio proprio Antonella Elia non era riuscita a trattenere le lacrime, raccontando del rinvio del matrimonio. La scena fu abbastanza surreale: "Ci sposiamo a San Silvestro", aveva annunciato l'ex soubrette. Ma quando la conduttrice chiese di quale anno stesse parlando, la verità venne a galla. Non esiste ancora una data precisa per le nozze e così è tutt'oggi. Una situazione che Elia raccontò con un'apparente leggerezza, prima di sciogliersi in lacrime ascoltando la canzone del loro amore, Sei nell'anima di Gianna Nannini.