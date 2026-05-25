Antonella Elia e Pietro Delle Piane festeggiano insieme il compleanno, abbraccio e complicità post GF tra ex

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno festeggiato insieme il compleanno, una volta che la concorrente è uscita dalla casa del GF Vip. I due sono apparsi piuttosto complici e intimi, nonostante le dichiarazioni e le intenzioni di chiudere in modo definitivo il loro rapporto.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due si sono incontrati di nuovo e hanno festeggiato il compleanno, apparendo piuttosto complici e felici uno accanto all'altra. "Gli voglio un bene immenso, non torno indietro nella mia decisione", aveva raccontato l'ex concorrente in un'intervista rilasciata a TgCom 24 a proposito del loro rapporto. Ma sarà cambiato qualcosa?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane festeggiano insieme il compleanno

Come mostrano le storie Instagram, Elia e Delle Piane si sono incontrati ancora dopo la fine del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente aveva già parlato di un confronto, ma in questo caso l'occasione è stata diversa: i due si sono rivisti per festeggiare i rispettivi compleanni. Una festa con tutte le persone a loro care, con tanto di torta e candeline condivise, seguite da abbracci e momenti di complicità. E anche se Elia ha ammesso che "sarà nella sua vita per sempre ma come amico", le immagini sembrano suggerire un certo riavvicinamento e non sembrano escludere del tutto un ritorno di fiamma. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato e non si sono esposti a riguardo.

L'incontro post GF tra Antonella Elia e il suo ex

Appena uscita dal Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto modo di confrontarsi con Delle Piane e ha spiegato: "Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico". L'ex gieffina aveva spiegato che quell'incontro non l'aveva portata a cambiare idea ma solo a rendersi conto che la storia fosse definitivamente finita: "Non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo".