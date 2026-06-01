Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sono rivisti dopo il Grande Fratello: “Siamo più sereni”

Pietro Delle Piane racconta a Lisa Fusco cosa è successo con Antonella Elia dopo il Grande Fratello: l’incontro, le candeline e quella porta lasciata aperta sul futuro.

Sei anni di storia, un reality come banco di prova e un confronto in diretta che aveva lasciato più domande che risposte. Pietro Delle Piane ha deciso di raccontare cos'è successo davvero con Antonella Elia dopo la fine del Grande Fratello, ospite di Lisa Fusco ad A tutto gossip su Erretv.

L'incontro dopo la finale

Il punto di partenza è un dato di fatto che l'attore e doppiatore ha voluto mettere in chiaro: i due si sono rivisti quasi subito. "Ci siamo visti il giorno esatto dopo la finale", ha detto Delle Piane, aggiungendo che l'incontro non è stato una semplice telefonata di cortesia. "Abbiamo parlato tantissimo e abbiamo persino spento le candeline insieme. Posso dire che adesso siamo molto più sereni e felici. C'era bisogno di questo chiarimento per ritrovare la pace".

Una ricomposizione che, nelle sue parole, aveva una logica difficile da contestare: "Era assolutamente giusto che due persone che sono state insieme per sei anni si vedessero, tornassero a parlarsi e si abbracciassero. Abbiamo vissuto troppo per cancellare tutto".

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Nessuna etichetta, ma nessuna chiusura

Sul futuro, Delle Piane non si sbilancia ma non chiude. "Il futuro? Chissà… Oggi stiamo bene così. In questo momento non ci siamo voluti identificare in qualcosa di preciso o darci delle etichette, ma una cosa è certa: siamo in ottimi rapporti e il bene resta".

Una risposta che non soddisferà chi cercava un annuncio netto in un senso o nell'altro, ma che fotografa con precisione una situazione ancora in divenire e che d'altronde fa il paio con quella che è la loro storia, fatta di continui tira e molla; di discese ardite e di risalite. Tra di loro, insomma, non c'è né una rottura definitiva né tantomeno un ritorno ufficiale. Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono solo due persone che hanno scelto di non lasciarsi alle spalle un pezzo di vita importante.