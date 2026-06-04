Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione prossimi al matrimonio: “Pronti a sposarsi entro giugno 2026”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero finalmente pronti a pronunciare il fatidico sì. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui la coppia avrebbe pianificato il matrimonio in tempi stretti, precisamente entro la fine di giugno 2026.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero finalmente pronti a pronunciare il fatidico sì. A lanciare l'indiscrezione è l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui la coppia avrebbe pianificato il matrimonio in tempi stretti, precisamente entro la fine di giugno 2026.

L'indiscrezione sulle nozze

Le voci su i preparativi, ormai in fase avanzata, arrivano direttamente da Caserta, la città in cui l'ex tronista e l'avvocato campano hanno radicato una parte importante della loro vita insieme. Al momento non sono emersi dettagli precisi sulla data esatta o sulla location dell'evento, e dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sui canali social. Tuttavia, l'indiscrezione sta già facendo sognare gli spettatori della trasmissione di Maria De Filippi, che considerano la coppia una delle più longeve e amate della storia del programma.

Dalle voci di crisi a gennaio ai progetti di matrimonio

La notizia delle nozze imminenti arriva a pochi mesi di distanza da un altro tormentone che aveva investito la coppia. Solo a gennaio scorso, infatti, si erano rincorse con insistenza voci di una presunta "crisi nera" tra i due, alimentate dal fatto che Pietro avesse trascorso le festività natalizie a Milano lontano dalla famiglia. In quell'occasione, Rosa Perrotta era intervenuta duramente sui social per fare chiarezza. Rispondendo alle domande perentorie di alcuni utenti, l'influencer aveva pubblicato uno scatto ironico e affettuoso abbracciata a Pietro, liquidando i pettegolezzi con un sarcastico: "Crisi nera, nerissima. Ovvio no?!". Nessuna rottura, dunque, ma la normale gestione di una quotidianità familiare complessa, che oggi sembra invece convergere verso il traguardo del matrimonio.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

Rosa e Pietro si sono conosciuti nel 2017 a Uomini e Donne. La scelta di Rosa fu il punto di partenza di una relazione che non ha mai vissuto battute d'arresto significative. Negli anni la coppia ha costruito una famiglia solida con la nascita di due figli: Domenico Ethan, nato nel 2019, e Achille Mattia, arrivato nel 2021. La stessa Perrotta ha spiegato la nascita dei suoi bambini come lo specchio dell'evoluzione del loro legame: Ethan come frutto di un amore iniziale, folle e irrazionale; Achille come il risultato di un sentimento maturo, consapevole e razionale. Una stabilità che ha resistito anche alle pressioni di chi chiede alla coppia di un terzo figlio, ipotesi che Rosa ha frenato per via dei timori legati ai rischi di una nuova gravidanza, dichiarando la propria famiglia già "completa e perfetta così".