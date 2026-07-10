Quando Benedetta Rossi e Marco Gentili raccontavano i figli mai arrivati: oggi sono partiti per una doppia adozione

Prima dell’annuncio dell’adozione delle due bambine, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili avevano raccontato più volte il dolore per i figli mai arrivati, tra Verissimo e Belve.

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato oggi l‘adozione di due bambine, al termine di un percorso durato anni. Prima di questo epilogo, la coppia aveva affrontato pubblicamente, in più occasioni, il tema della genitorialità mancata: un capitolo privato che i due food creator hanno scelto di condividere senza reticenze nel corso di diverse interviste televisive.

Le lacrime di Marco Gentili a Verissimo

Nell'ottobre 2025 Benedetta Rossi era tornata in tv per la prima volta dopo l'intervento alla tiroide affrontato la scorsa estate. Ospite di Silvia Toffanin insieme al marito, la food blogger aveva parlato della ripresa e del sostegno ricevuto in famiglia. Nel corso della puntata era emerso anche il tema dei figli mai nati: Marco Gentili, con le lacrime agli occhi, aveva spiegato che la scelta non era mai stata loro. "Non ne abbiamo perché semplicemente non sono venuti. Saremmo stati bravi genitori", aveva detto l'uomo, sposato con Rossi da 28 anni.

Non era la prima volta che l'argomento veniva affrontato a Verissimo. Già nella puntata del 26 ottobre 2024, in occasione dei 15 anni di matrimonio della coppia, Marco Gentili aveva ricevuto un videomessaggio dedicato alla moglie in cui ripercorreva la loro storia. In quell'occasione aveva chiarito che l'assenza di figli non era legata a una scelta o a una mancanza di desiderio, ma a un percorso che aveva preso una direzione diversa da quella immaginata, senza però lasciare rimpianti nella coppia.

A Belve, il racconto di un dolore condiviso

Il tema era tornato al centro del confronto anche a Belve, dove Benedetta Rossi si era seduta di fronte a Francesca Fagnani nella puntata del 20 maggio 2025. Con il consueto stile diretto della trasmissione, la conduttrice aveva toccato l'argomento della maternità mancata, e la food blogger aveva risposto con parole nette sul rapporto costruito con il marito nel corso degli anni: "Ne abbiamo sofferto allo stesso modo. Saremmo stati dei buoni genitori", aveva raccontato Rossi, spiegando come l'assenza di un figlio avesse trovato comunque una forma di compensazione nella complicità tra i due.

Nel tempo, sia Benedetta Rossi sia Marco Gentili hanno più volte ribadito, in diverse interviste televisive, che la mancanza di figli non era stata una decisione ma una circostanza della vita, affrontata insieme e senza recriminazioni reciproche. La coppia aveva raccontato di aver trovato comunque affetto e compagnia negli anni grazie ai cani di famiglia, prima Nuvola e poi Cloud, diventati parte integrante della loro quotidianità e spesso presenti nei contenuti social della food blogger.

Proprio questo lungo percorso, fatto di attese e di un desiderio mai abbandonato, rende oggi la notizia dell'adozione delle due bambine un punto di arrivo atteso dai follower della coppia, che negli anni avevano seguito da vicino le confidenze di Benedetta Rossi e del marito su un tema tanto delicato quanto sentito.