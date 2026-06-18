Chiara Giordano e il rapporto con l’ex Raoul Bova: “Mai esibito il privato, ma ci siamo sempre stati”

Chiara Giordano, conduttrice ed ex moglie di Raoul Bova, traccia un bilancio della separazione dall’attore a distanza di anni e parla del loro legame oggi: “Non abbiamo mai smesso di essere genitori insieme”.

Chiara Giordano torna a parlare del legame con l'ex marito Raoul Bova, a cui è stata legata per tredici anni e da cui ha avuto i figli Alessandro e Francesco, oggi di 26 e 24 anni. Il matrimonio si era interrotto nel 2013 con una separazione finita a lungo al centro delle cronache rosa, ma la gestione della famiglia non è mai venuta meno. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la produttrice ha definito ottimi i rapporti attuali con l'attore, confermando come le tensioni del passato siano ormai del tutto superate.

Il legame ritrovato dopo la separazione

"Non abbiamo mai smesso di essere genitori insieme", ha spiegato Chiara Giordano, attualmente impegnata alla conduzione del programma Amabili creature su La7, un format dedicato agli animali che richiama la sua laurea in Veterinaria. Nonostante i momenti complessi che seguono la fine di una storia importante, l'intesa sul piano familiare è rimasta stabile: "Certo, il tempo della separazione non è stato facile, ma l'amore per i nostri figli è sempre stato sopra tutto il resto. Né io né lui abbiamo esibito la nostra vita privata, ma posso dire che nei momenti più importanti ci siamo sempre stati. L'unione tra noi non è mancata". A conferma del clima disteso tra i due ex coniugi, Giordano ha rivelato anche il supporto ricevuto da Bova per il suo debutto alla conduzione televisiva: "Sa che questo impegno mi piace molto e mi si addice".

I retroscena del divorzio nel 2013 e le smentite sui tradimenti

La fine del matrimonio tra Raoul Bova e Chiara Giordano era coincisa, nel 2013, con l'inizio della relazione tra l'attore e Rocio Munoz Morales, conosciuta due anni prima sul set del film Immaturi – Il viaggio. Quell'incrocio temporale alimentò per mesi le indiscrezioni sui media, spingendo Bova a precisare a più riprese che l'attrice spagnola non era stata la causa della rottura con la moglie. La tensione mediatica era stata amplificata anche da una lettera aperta della madre di Chiara Giordano, la nota avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, che aveva scritto un testo incentrato sulla figura di un "genero degenere". Anche se l'avvocata parlò poi di una semplice finzione letteraria, l'attore espresse pubblicamente il suo dolore per le ripercussioni che quella situazione stava avendo sui figli allora adolescenti.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

A distanza di oltre dieci anni, lo scenario sentimentale è mutato nuovamente. Anche la storia d'amore tra Bova e Morales è giunta al capolinea, accompagnata da versioni contrastanti dei rispettivi legali sulle tempistiche della rottura e da rumors su una presunta frequentazione dell'attore con la modella Martina Ceretti. Una vicenda da cui Chiara Giordano è rimasta totalmente distante, concentrandosi unicamente sulla sua carriera e sulla stabilità della famiglia.