Raoul Bova sceglie un anello per Beatrice Arnera, l’ipotesi nozze: “Sorpresa in arrivo per lei”

Raoul Bova è stato avvistato dal settimanale Diva e Donna mentre sceglieva una fedina di diamanti in una gioielleria, prima del loro viaggio in Sicilia. Secondo i gossip, potrebbe esserci una “sorpresa in arrivo” per Beatrice Arnera: che ci sia la voglia di fare il grande passo?

Continuano i gossip sulla relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera. L'attrice ha recentemente smentito le voci di una presunta gravidanza, tuttavia non è da escludere che la coppia sia intenzionata a portare il rapporto a un altro livello. L'attore infatti è stato avvistato in una gioielleria, intento a scegliere un anello di diamanti: solo un regalo o la volontà di fare il grande passo?

Come mostrano gli scatti del settimanale Diva e Donna, prima di partire per la vacanza in Sicilia con Arnera, Bova è stato avvistato in una gioielleria intento a comprare una fedina di diamanti. Un anello importante e prezioso che, stando a quanto si legge, potrebbe essere sinonimo di una "sorpresa in arrivo". L'attore potrebbe star pensando a una proposta di matrimonio alla compagna, che non è mai stata sposata. In passato ha avuto una lunga storia d'amore con Andrea Pisani, padre di sua figlia. Diverso il passato sentimentale di Bova, che ha concluso dopo diversi anni le nozze con Rocio Morales e che è padre di due bambine.

Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, che stanno cercando di proteggere il più possibile la loro relazione. Proprio di recente, in occasione del viaggio in Sicilia, si era parlato di "pancino sospetto" di Beatrice Arnera, alludendo al fatto che fosse in dolce attesa. L'attrice, rispondendo sempre al settimanale Diva e Donna, ha smentito categoricamente la gravidanza e si è sfogata riguardo all'attenzione che spesso viene messa nei confronti dei corpi, soprattutto quelli delle donne. "Dietro un presunto pancino può esserci semplicemente una giornata storta, un'intolleranza alimentare, un periodo di gonfiore. I corpi non andrebbero analizzati", ha spiegato su Instagram. Già a febbraio, invece, si parlava di convivenza per la neo coppia, quando erano stati visti mentre visti mentre visitavano un appartamento a Roma.