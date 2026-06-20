Beatrice Arnera con Raoul Bova dopo Pisani: “Ucciditi, put** traditrice”, lei denuncia per stalking e minacce

L’attrice è stata perseguitata con commenti carichi d’odio dopo avere messo fine alla relazione con Andrea Pisani e avere intrapreso, qualche mese dopo, una storia d’amore con Raoul Bova. Ha deciso di denunciare alla polizia postale per identificare chi si nasconde dietro ai profili social da cui sono partiti gli insulti, con l’accusa di di stalking, minacce e diffamazione.

È una vera e propria persecuzione quella che Beatrice Arnera ha subito, dopo avere messo fine alla relazione con Andrea Pisani e avere intrapreso una storia d'amore con Raoul Bova. Un odio social cieco quanto incomprensibile. Fiumi di persone che si sono sentite autorizzate a giudicare le sue scelte sentimentali e a insultarla come donna e come madre. Probabilmente pensavano che non sarebbero mai stati messi davanti alle conseguenze delle loro spregevoli azioni, ma la trentenne ha deciso di denunciare.

Beatrice Arnera ha denunciato gli hater: saranno accusati di stalking, minacce e diffamazione

Gli insulti che Beatrice Arnera ha ricevuto dagli hater sono di una crudeltà inaudita. L'attrice ne ha mostrato una parte sui social nei mesi scorsi: "Put*ana traditrice, dovresti morire", "Fai schifo, cancellati dai social", "Sei una pessima madre", "Donna squallida, "Ucciditi", "Fai schifo traditrice", "Fai schifo come attrice ma soprattutto come persona", "Dovresti vergognarti ma tanto la ruota gira" e questi sono solo alcuni, ma il tenore generale è facilmente intuibile. Beatrice Arnera ha deciso di non subire passivamente questa pioggia di odio e insulti, alcune settimane fa ha presentato un esposto presso la Procura di Roma. Così, la PM Nadia Plastina ha incaricato la polizia postale di identificare chi si nasconde dietro ai profili social da cui sono partiti gli insulti. Presto potrebbero arrivare i primi indagati per i quali si ipotizza l'accusa di stalking, minacce e diffamazione.

Beatrice Arnera e Raoul Bova insieme sul set di Buongiorno Mamma

La persecuzione degli hater dopo la confessione di Andrea Pisani

La persecuzione subita da Beatrice Arnera ha avuto inizio quando il suo ex compagno, Andrea Pisani, ha rilasciato un'intervista al podcast di Gianluca Gazzoli. Evidentemente commosso, ha raccontato la fine della relazione con la madre di sua figlia, dicendo di avere appreso del rapporto con Raoul Bova dai giornali e di "essere stato molto male". Poi ha aggiunto: "Per me serviva lottare di più". Dopo quell'intervista, l'attrice è stata travolta dagli insulti. Sui social ha espresso la sua amarezza: "Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio". Poi la decisione di ricorrere alle vie legali. In questi giorni è stata aperta un'indagine.