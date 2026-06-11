“Beatrice Arnera incinta”, la foto in vacanza con Raoul Bova che fa nascere il sospetto

Beatrice Arnera viene paparazzata in Sicilia in compagnia di Raoul Bova. I due sono in vacanza e si nota una leggera rotondità del ventre dell’attrice, che potrebbe essere il preludio di una gravidanza. Al momento, però, è solo un’indiscrezione.

Con l'arrivo dell'estate appaiono anche le prime foto in costume, ed è proprio da uno scatto rubato in Sicilia che nasce il dubbio di una possibile gravidanza di Beatrice Arnera. L'attrice, in vacanza col compagno Raoul Bova, è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna che ha messo in copertina proprio gli scatti della coppia in un momento di relax.

Le foto sospette scattate in Sicilia

Costume a due pezzi che lascia intravedere una minima rotondità del ventre che, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe l'inizio di una dolce attesa. Nelle foto pubblicate sulla rivista, l'attrice si accarezza dolcemente la pancia e poi tra baci, abbracci e tenerezze si lascia coccolare dal suo compagno. Qualche giorno di vacanza in Sicilia per la coppia che, ormai, vive la propria relazione con serenità. Qualora le indiscrezioni di una gravidanza fossero confermate, si tratterebbe della seconda per Arnera, diventata mamma nel 2024 della bimba avuta con Andrea Pisani, il suo ex compagno; mentre per Bova si tratterebbe del quinto figlio, dopo i primi due nati dal matrimonio con Chiara Giordano e le due bambine nate dalla relazione decennale con Rocìo Munoz Morales. Al momento è davvero presto per poter dire altro in merito alla possibilità che l'attrice possa davvero essere in dolce attesa e, inoltre, probabilmente per non dover essere soggetta a certe dinamiche si è anche ritirata dai social.

La storia tra Beatrice Arnera e Raoul Bova

La storia tra Beatrice Arnera e Raoul Bova è ormai consolidata. Circa un anno fa le prime foto che li ritraevano insieme, dopo la notizia scoppiata in piena estate della separazione tra Bova e Rocìo Munoz Morales, anticipata da quella di Arnera e Pisani che aveva destato, più della prima, non poca sorpresa da parte dei fan della coppia che avevano seguito l'evoluzione della loro storia d'amore anche tramite i post pubblicati sui social. Galeotto per i due attori fu il set di Buongiorno mamma, fiction di Canale 5 nella quale hanno recitato l'uno accanto all'altra per ben tre stagioni. A novembre 2025 i primi scatti che parlavano di una relazione consolidata, con baci in pubblico e anche presentazioni ufficiali in famiglia. Un amore che procede, a quanto pare a gonfie vele.