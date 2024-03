Beatrice Arnera è diventata mamma: è nato il primo figlio con Angelo Pisani dei Panpers Beatrice Arnera e Andrea Pisani sono diventati genitori. Nelle ultime ore hanno condiviso su Instagram un’immagine della loro prima figlia mentre dorme nel passeggino, poi la frase scherzosa: “Guardala ma non toccarla”. Ad agosto 2023 avevano annunciato la gravidanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Beatrice Arnera e Andrea Pisani sono diventati genitori. L'attrice di Io odio il Natale e il comico del duo I Panpers con una story pubblicata su Instagram hanno svelato la nascita della loro prima figlia insieme: "Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana. Se proprio non resisti, va prima a lavarti le mani" è il testo di un cartello posizionato sul passeggino con la bimba dentro, mentre dorme. Ad agosto 2023 annunciarono con un video la gravidanza.

La figlia di Beatrice Arnera e Andrea Pisani

La coppia non ha reso ufficiale, tramite post, la nascita della loro prima figlia insieme, ma viste le storie di Instagram pubblicate dall'attrice negli ultimi giorni, sembrerebbe che abbia partorito tra la fine di febbraio ed inizio marzo. La coppia, nonostante sia molto presente e attiva sui social, ha preferito mantenere privacy riguardo l'arrivo della loro bimba, diffondendo pochissime immagini in versione genitori. "L'approccio è quello di mamma Adolf" ha scherzato il comico su Instagram con l'immagine del cartello appeso dall'attrice sul passeggino.

I due sarebbero fidanzati da circa tre anni e su Instagram si divertono a condividere la loro vita di coppia con i fan: spesso l'attrice prende in giro il fidanzato rivisitando canzoni famose con testi da lei scritti.

L'annuncio della gravidanza e il gender reveal

Lo scorso agosto Beatrice Arnera con un video pubblicato su Instagram ha annunciato la sua gravidanza ai followers. Sgridando il fidanzato per il troppo disordine in casa, ha esordito mostrando il pancino: "Quattro mesi fa metti questo qua, e qua è rimasto. Che dobbiamo fare?". La coppia a settembre ha poi organizzato un party per scoprire il sesso del bebé: per i social hanno realizzato un contenuto nel quale fanno esplodere una palla contenente del fumo bianco. "È fluido, l'importante è che sia sanu", commentarono.