Chiara Nasti mamma bis, è nata la seconda figlia con Mattia Zaccagni: “Benvenuta Dea”

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti è diventata mamma per la seconda volta. Con alcuni teneri scatti su Instagram, l'influencer ha annunciato la nascita della piccola Dea, la seconda figlia avuta con il marito Mattia Zaccagni. I due erano già genitori di Thiago, arrivato in famiglia nel novembre 2022. "Sono rinata per la seconda volta", ha scritto la neo mamma sui social dando la bella notizia.

L'annuncio della nascita

Oggi, 24 luglio, Chiara Nasti è diventata mamma per la sec onda volta. L'influencer ha partorito la piccola Dea, la seconda figlia con il marito Mattia Zaccagni dopo il primogenito Thiago, nato nel novembre 2022. L'annuncio con alcuni teneri scatti su Instagram, che ritraggono la famiglia ancora in ospedale mentre stringe tra le braccia la bambina. "Sono rinata una seconda volta, benvenuta Dea", ha scritto Nasti ad accompagnare la foto. Anche il calciatore della Lazio ha condiviso i primi momenti di vita della figlia, scrivendo: "Siete la mia forza, la mia luce! Vi Amo. Complimenti MAMMINA, benvenuta Dea".

L'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

La storia d'amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sarebbe nata circa due anni fa e in poco tempo hanno costruito la loro famiglia. Nel novembre 2022 è nato Thiago, il loro primo figlio. Un anno dopo, nel giugno 2023, si sono sposati con una romantica cerimonia indimenticabile a Roma. Dopo il sì in chiesa, la coppia ha festeggiato a Villa Miani con parenti e amici. A gennaio l'annuncio della seconda gravidanza, con un gesto simbolico di Zaccagni durante una partita della Lazio. Poi, sui social, il racconto della gravidanza dell'influencer, che è stata più volte criticata dagli haters per il suo modo di affrontare questi mesi.