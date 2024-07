video suggerito

Natalia Paragoni criticata sui social: "Inizia a essere una mamma vera", lei non ci sta e risponde Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata attaccata sui social per il suo modo di essere mamma di Ginevra. La figlia è nata circa un anno fa dalla storia d'amore con Andrea Zelletta. "Non è ora che inizio un po' a fare la mamma seria", è il commento ricevuto da un hater, a cui ha deciso di rispondere una volta per tutte.

A cura di Elisabetta Murina

Natalia Paragoni sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, circa un anno fa, è diventa mamma per la prima volta di Ginevra, avuta con il compagno Andrea Zelletta. Su Instagram, la 26enne condivide diversi momenti di vita quotidiana e familiare, venendo spesso attaccata per il modo di cui sta crescendo sua figlia. Stanca di ricevere messaggi negativi, questa volta ha deciso di rispondere.

Le critiche a Natalia Paragoni e la sua risposta

"Non è ora che inizio un po' a fare la mamma seria", è il commento che un hater ha scritto a Natalia Paragoni su Instagram, in un box di domande. Il follower ha criticato il suo modo di essere mamma della piccola Ginevra, credendo che non lo stia facendo in maniera serio. Stanca del commento, che per lei non corrisponde in alcun modo a verità, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto rispondere e pubblicare lo screen sempre tra le sue storie Instagram: "La mamma seria per voi: è stare a casa 24h su 24, vestirsi in un certo modo, divertirmi esclusivamente con mia figlia, le vacanze farle solo con lei". E ha poi aggiunto: "Io non sarò per voi una mamma seria, ma per me chi scrive e pensa queste cose è solo un troglodita".

Natalia Paragoni mamma di Ginevra

La nascita della piccola Ginevra ha portato alcuni cambiamenti alla relazione tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Ad ammetterlo apertamente è stata le neo mamma, che ha preferito non nascondersi e raccontare che la nascita di un figlio è un evento destinato inevitabilmente a cambiare un rapporto di coppia. Su Instagram aveva spiegato: "Non è più come prima, la storia è cambiata però ci vogliamo ancora più bene. O distrugge o lega ancora di più ed io dico che Ginevra ci ha legato ancora di più”. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo una fase meravigliosa della sua vita, cominciata proprio con la nascita della sua prima figlia. Per essere certi che la piccola Ginevra abbia tutto ciò di cui ha bisogno, il neo papà e la neo mamma fanno a turno per restare con lei laddove possibile: “Ginevra ha una bravissima tata e comunque c'è lei quando non ci siamo. Cerchiamo di alternarci anche quando c'è la tata e cerchiamo sempre di esserci".