Veronica Peparini pubblica le foto prima e dopo la gravidanza: “Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo”

A cura di Daniela Seclì

Lo scorso 18 marzo, Veronica Peparini è diventata mamma di Ginevra e Penelope, le adorabili gemelline nate dall'amore con Andreas Muller. La nota coreografa e storico volto di Amici di Maria De Filippi aveva già due figli, Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con il collega Fabrizio Prolli. In queste ore, la cinquantatreenne ha fatto una riflessione su quanto sia difficile accettare il proprio corpo durante e dopo la gravidanza.

Veronica Peparini prima e dopo la gravidanza

Veronica Peparini ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae con il pancione, risalente ai mesi della gravidanza. Poi, ha pubblicato un'altra foto in cui posa davanti allo specchio qualche tempo dopo il parto. La coreografa ha voluto fare una riflessione. Nel post ha parlato di come cambia il corpo in gravidanza, rimarcando quanto sia difficile accettarsi. Per questo si impegna a prendersi cura di se stessa, a praticare sport per mantenere un equilibrio.

La riflessione sul corpo che cambia: è importante prendersi cura di se stessi

"Non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza": Veronica Peparini ha accompagnato le foto pubblicate sul suo profilo Instagram con una riflessione sull'importanza di non trascurarsi. Cura che passa anche attraverso lo sport. Un principio che può tornare utile a tutte le età e che vale non solo per le donne che hanno affrontato la gravidanza:

Prima…dopo… per loro…non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza, il lavoro, la vita…però poi le guardi (le figlie, ndr) e tutto svanisce! Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa. Come donna ho sempre amato lo sport e questo vale a tutte le età e per tutte le mamme e non mamme!