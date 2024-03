Veronica Peparini e Andreas Muller genitori: sono nate le gemelle Penelope e Ginevra Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori, sono nate le gemelle Penelope e Ginevra, come annuncia il ballerino pubblicando il primo scatto delle bambine su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori. Come annunciato dal ballerino su Instagram con una foto che lo ritrae in ospedale intento ad accarezzare le sue bambine, sono nate le gemelle, Penelope e Ginevra.

L'annuncio della nascita su Instagram

"Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco" scrive l'ex ballerino di Amici nel condividere la gioia di essere diventato papà per la prima volta. Un'emozione incredibile che, come lui stesso ammette, quasi toglie la possibilità di raccontare davvero cosa stia provando in questo momento. La mamma, al momento, ancora tace, ma non mancherà un post dedicato dalla ex coreografa del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che, d'altra parte, ha sempre raccontato con estrema emozione la sua gravidanza, che l'ha portata a diventare mamma nuovamente, dopo i primi due figli, avuti dalla sua precedente relazione.

Le preoccupazioni durante la gravidanza

In una recente intervista a Verissimo, Peparini aveva raccontato di aver attraversato un periodo particolarmente difficile perché c'erano state delle complicanze nel corso della gravidanza, trattandosi anche di una gestazione gemellare. La coreografa aveva rivelato a Silvia Toffanin le sue preoccupazioni, rassicurando pubblico e fan sul suo stato di salute, completamente rientrato: "Sono in forma, tutto è ritornato a posto. Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo". Il ballerino, dal canto suo, aveva poi ammesso di essere particolarmente emozionato all'idea di diventare papà: "È il momento più bello e importante della mia vita. Sono ansioso di vederlo, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Sono curioso della nostra nuova vita, sono in attesa".