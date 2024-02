Veronica Peparini e Andreas Muller svelano i nomi delle figlie: “Ne abbiamo scelto uno a testa” La coppia si racconta a Verissimo quando Veronica Peparini è ormai alla 31esima settimana di gravidanza: “Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Veronica Peparini e Andreas Muller torna a Verissimo per raccontare gli aggiornamenti sulla loro esperienza di vita della gravidanza della coreografa e insegnante, con il compagno al suo fianco. Arrivata alla 31esima settimana, Veronica Peparini oltre a dare rassicurazioni sulle condizioni di salute dopo le difficoltà patite e raccontate nei mesi scorsi, ha voluto rivelare a Silvia Toffanin i nomi delle due gemelle che nasceranno il prossimo mese.

"Adesso posso dire che sto bene" ha innanzitutto specificato Peparini a Silvia Toffanin, in collegamento da studio: "Sono in forma, tutto è ritornato a posto. Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo". Andreas Muller, a sua volta, non ha potuto fare a meno di confessare che "è il momento più bello e importante della mia vita. Sono ansioso di vederlo, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Sono curioso della nostra nuova vita, sono in attesa". Quindi ha aggiunto: "Non vedo l'ora di entrare in sala parto. Io ci devo essere".

La scelta dei nomi delle figlie

La conduttrice ha quindi mostrato il video del baby shower, con tutti i parenti riuniti per il grande giorno, prima dell'annuncio dei nomi delle bambine: "Mi piaceva Rebecca, ma Veronica me lo ha bocciato. Poi ne abbiamo scelto uno per uno. Io ho deciso Penelope, lei Ginevra" ha detto Andreas.

I problemi di gravidanza per Veronica Peparini

Lo scorso novembre Muller e Peparini avevano parlato delle difficoltà che la donna stava attraversando nel corso della sua gravidanza. Era stato Andreas Muller a darne notizia, chiedendo massimo riserbo per la situazione che stavano vivendo: "Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori".