Bianca Atzei e Stefano Corti genitori da un anno, lei: "Matrimonio? Cinque anni insieme e niente ancora" Bianca Atzei e Stefano Corti sono ospiti a Verissimo dove hanno raccontato il loro primo anno da genitori. Si parla, poi, anche di un futuro matrimonio, su cui si ironizza: "Prima o poi arriverà".

Ospiti della puntata di sabato 24 febbraio di Verissimo, sono stati Bianca Atzei e Stefano Corti. I due sono diventati genitori di Noa Alexander lo scorso anno e, infatti, si trovano nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare questi primi dodici mesi insieme al loro bambino. Non mancano momenti di ilarità e anche l'arrivo di qualche promessa d'amore che dovrà essere mantenuta.

Il primo anno da genitori

Bianca Atezei e Stefano Corti, più innamorati che mai, raccontano la gioia di essere diventati genitori: "Un cambiamento grande, immenso" dice la cantante, rispondendo alla domanda su un primo bilancio di quest'anno da mamma, a cui si accoda Corti: "Bilancio bellissimo, devo dire che sono fortunato, perché Bianca è una mamma con la M bella grande, si impegna, studia, quando c’è un problema sa sempre la soluzione". Per Stefano Corti si tratta della sua seconda paternità, ha infatti un figlio di 16 anni:

Devo dire che sono grato di avere avuto una seconda chance, perché la prima è stata contraddistinta da questa distanza, adesso me lo sto godendo di più.

Ed è in fatti quello che emerge dalle immagini proiettate sugli schermi dello studio di Verissimo, dove si vede il noto volto de Le Iene, intento ad accudire suo figlio in ogni istante: "È vero che mi sciolgo, è inspiegabile, non riesco a trasformare questa cosa in parole".

Stefano Corti e Bianca Atzei parlano di un futuro matrimonio

Ma Silvia Toffanin indaga anche le dinamiche di coppia, chiedendo ai due se il fatto di essere diventati genitori abbia in qualche modo incrinato il loro rapporto: "Il bimbo ci aiuta molto in questo senso, cerchiamo di contenerci per non trasmetterci tensione". In più la cantante rivela che da quando ha partorito Corti le chiede di fare un'altro figlio: "Ma io gli ho detto che se qualora dovesse succedere, dobbiamo prima scrivere un contrattatino delle cose che deve fare. A partire dai massaggi ai piedi che nella prima gravidanza non mi ha mai fatto". La conduttrice, quindi, si stupisce del fatto che la richiesta della sua ospite sia solo quella di un massaggio: "Pensavo ad una proposta di matrimonio" e Bianca: "Da cinque anni che stiamo insieme, abbiamo un figlio, ma di quella niente ancora". Corti, quindi, scherza:

Magari arriva, magari arriva. Quando meno te lo aspetti prima o poi arriva, quando la vita smette di sorriderti arriva. Scherzi a parte, arriverà, anche perché io sono il più giovane sei suoi compagni.

Bianca Atzei conferma: "È vero che sei il più giovane, ma prima di non c'è stato niente di importante, l’unica persona importante è stata Stefano".