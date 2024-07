video suggerito

La vita privata di Shannen Doherty: i tre matrimoni e la scoperta del tradimento di Kurt Iswarienko La vita privata di Shannen Doherty: i tre matrimoni con Ashley Hamilton, Rick Salomon e Kurt Iswarienko. Da quest’ultimo ha chiesto il divorzio lo scorso anno dopo aver scoperto che aveva una relazione parallela da due anni: la scoperta durante l’operazione per il tumore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shannen Doherty, morta a 53 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore raccontata nel suo podcast Let's Be Clear, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore delle persone che la conoscevano. L'attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe, nata da papà John e mamma Rose, aveva da poco chiuso il terzo matrimonio con Kurt Iswarienko, fotografo al quale aveva chiesto il divorzio lo scorso anno dopo aver scoperto che la tradiva. Prima di conoscerlo, era stata sposata con Ashley Hamilton e Rick Salomon. L'attrice non ha avuto figli: nel 2019 raccontò di desiderare di diventare madre, ma la malattia non glielo permise.

Il primo matrimonio con Ashley Hamilton durato sei mesi

Shannen Doherty e Ashley Hamilton

Il primo matrimonio di Shannen Doherty risale al 1993, quando sposò l'attore americano Ashley Hamilton. A quel tempo iniziarono i problemi dell'attrice con l'impregno in Beverly Hills 90210. In una puntata del suo podcast raccontò che dietro "la cacciata" dalla serie tv, si nascondevano problemi personali e dissidi con la produzione. "Non penso che qualcuno sapesse che mio padre era molto malato e non penso nemmeno che qualcuno sapesse che mio marito era un tossicodipendente. A volte diventava incredibilmente violento, per me era una cosa devastante. Non volevo nemmeno uscire di casa perché avevo paura e temevo andasse a comprare la droga", le parole riportate da FqMagazine. Le nozze, infatti, terminarono sei mesi dopo la celebrazione.

Il secondo matrimonio di Shannen Doherty con Rick Salomon

Shannen Doherty e Rick Salomon

Nel 2002 sposò Rick Salomon, ma anche la loro relazione ebbe vita breve. Dopo un anno finì la storia d'amore ma uno dei loro ultimi incontri risale a pochi mesi fa. Lo scorso maggio l'attrice ospitò il suo ex nel suo podcast per ricordare i momenti vissuti insieme: "Andammo a Las Vegas, avevamo entrambi un testimone, e ci sposammo. È stato pazzesco. Era normale per te? Mi è sembrato strano".

Il matrimonio con Kurt Iswarienko e il divorzio dopo il tradimento

Nel 2011 Shannen Doherty ha sposato Kurt Iswarienko, il suo ultimo marito. La cerimonia fu ripresa dalle telecamere di WEtv con l'intenzione di produrre, in seguito, un docu-film che raccontasse le loro nozze. I 14 anni di storia sono stati travolti dalla malattia dell'attrice che lo scorso anno è stata costretta a chiedere il divorzio dopo aver scoperto che lui aveva un'altra relazione da due anni. Nel suo podcast Let's Be Clear raccontò la fine del suo matrimonio:

Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello. Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4… Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni.

Poche settimane fa l'attrice accusò Kurt Iswarienko di "star perdendo tempo nel concludere il divorzio": "Sta aspettando che io muoia per non pagarmi".

Shannen Doherty con Kurt Iswarienko

Shannen Doherty non ha avuto figli

Shannen Doherty non ha mai avuto figli. Nel 2019 raccontò che viveva dentro di sé il desiderio di diventare madre, ma le cure le avevano portato la menopausa precoce. In più, faceva i conti con la possibilità che la malattia stroncasse la sua vita: "Stiamo pensando a una donatrice di ovuli, o magari all'adozione. Ma abbiamo paura. Ci sarò ancora tra cinque anni? Dieci anni? Di certo non vorrei che mio figlio a 10 anni seppellisse una madre. Ho sempre voluto un bambino. Ma forse sono destinata a fare la mamma in un modo diverso". Shannen Doherty era però madrina di Cooper Smith London, l'unica figlia degli attori Jason London e Charlie Spradling.