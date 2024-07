video suggerito

Shannen Doherty e il racconto della sua malattia: dall’annuncio del cancro fino alla morte Il 13 luglio è morta Shannen Doherty, attrice diventata icona per la generazione nata a cavallo degli anni 80/90 con il ruolo di Brenda Walsh nella serie “Beverly Hills 90210” e di Prue Halliwell in “Streghe”. Dal 2015 lottava contro un cancro al seno, battaglia raccontata anche attraverso il podcast “Let’s be clear”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 13 luglio migliaia di fan in tutto il mondo, oltre che i suoi cari e gli amici, hanno detto addio a Shannen Doherty, attrice 53enne diventata icona per la generazione nata a cavallo degli anni 80/90 con il ruolo di Brenda Walsh nella serie “Beverly Hills 90210” e di Prue Halliwell in “Streghe”. Doherty lottava dal 2015 contro un cancro al seno, malattia che aveva raccontato pubblicamente sui social e attraverso il podcast “Let’s be clear” fin dall’esordio.

L’annuncio del cancro di Shannen Doherty

Era l’agosto del 2015 quando Shannen Doherty annunciò per la prima volta di essersi ammalata di cancro al seno. “Sì, ho il cancro al seno e sono sotto trattamento. Continuo a mangiare, fare esercizio e cerco di essere positiva sulla mia vita. Sono grata alla mia famiglia, agli amici e ai medici per il loro aiuto e, naturalmente ai miei fan, che mi sostengono”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a People. In quell’occasione, Doherty aveva fatto sapere di avere denunciato la Tanner Mainstain Glynn & Johnson, società che gestiva la sua immagine, sostenendo avessero colpevolmente lasciato scadere la sua assicurazione sanitaria, lasciandola scoperta e impossibilitata sottoporsi a regolari controlli per tutto il 2014. Quei controlli, sosteneva l’attrice, le avrebbero consentito di arrivare a una diagnosi con maggiore tempestività e quindi maggiori possibilità di cura. La causa tra l’attrice e la società terminò nel 2016 con un accordo economico rimasto riservato.

Le cure di Shannen Doherty: il racconto della malattia nel suo podcast

Doherty aveva raccontato la sua battaglia contro il cancro attraverso il podcast “Let’s be clear”, un progetto nato nel 2020 da un’idea dell’attrice. Attraverso il suo podcast, Doherty aggiornava i fan in merito alle sue condizioni di salute e alle terapie alle quali si sottoponeva. Durante le puntate, aveva raccontato a quanti la seguivano aneddoti relativi alla sua carriera e alcuni episodi dolorosi della sua vita privata, come la separazione dall’ex marito Kurt Iswarienko dopo avere scoperto che quest’ultimo intratteneva da due anni una relazione parallela al loro matrimonio. Iswarienko aveva ammesso di essersi innamorato di un’altra, l’agente cinematografica Collier Grimm, nell’aprile del 2023. A inizio 2024, l’attrice aveva avviato le pratiche per la separazione:

Leggi anche Shannen Doherty sarà cremata: voleva che le sue ceneri fossero unite a quelle del padre e del cane e sparse a Malibù

Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello. Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4… Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni. Ho capito che non potevo sottopormi a quell’intervento con lui lì. Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore. È stato imbarazzante.

Il peggioramento delle sue condizioni: Shannen Doherty aveva già preparato il suo funerale

Le condizioni di salute di Shannen Doherty si erano aggravate nell’ultimo anno, quando il cancro aveva finito per estendersi al cervello e alle ossa. Le speranze dell’attrice si erano riaccese a gennaio grazie alla possibilità di sottoporsi a una nuova terapia sperimentale. Ciò nonostante, proprio recentemente, l’attrice aveva cominciato a parlare dei suoi funerali, dando disposizioni affinché la cerimonia si svolgesse nella maniera che sperava e che, al termine dell'addio, fosse cremata:

Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura, quindi voglio apparire bene. Voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell'amore. Non voglio che la gente pianga, che poi in privato dica: “Grazie a Dio quella str***a è morta”.

L’ultimo video di Shannen Doherty

L’ultimo video postato da Shannen Doherty su Instagram risale alla fine di giugno. L’attrice aveva raccontato ai follower di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia: “Non ho idea di quanto durerà, se tre mesi o sei mesi. Oppure se dopo tre mesi dovrò cambiare cura. È qualcosa che non posso prevedere e non possono farlo i miei medici. Questo fa paura, è come un avvertimento. Ma c'è anche un lato positivo, perché di recente la struttura molecolare della mie cellule cancerogene è cambiata e questo vuol dire che esistono nuove protocolli da provare e per la prima volta da un paio di mesi mi sento speranzosa”. Aveva inoltre dichiarato di avere deciso di vendere una delle sue case. Non voleva che fosse sua madre a occuparsene dopo la sua morte:

Poiché sarà difficile per lei, voglio che altre cose siano più facili. Non voglio che si ritrovi con un sacco di cose da gestire. Non voglio che abbia quattro garage pieni di mobili. In questo momento la mia priorità è mia madre. Lo so che sarà dura per lei se morirò prima.

La morte di Shannen Doherty e il dolore dei colleghi

Shannen Doherty è morta il 13 luglio 2024. Ad annunciarlo a People è stata Leslie Sloane, addetta stampa dell’attrice. Una notizia dolorosa cui sono seguito i messaggi di cordoglio dei colleghi che per anni con Doherty avevano diviso il set, da Jason Priestley, Jennie Garth e Brian Austin Green (con i quali aveva lavorato durante le riprese di “Beverly Hills 90210”) a Brian Krause di “Streghe”. Doherty ha dato disposizione affinché le sue ceneri siano mescolate a quelle del padre e del suo cane. Doherty aveva solo 53 anni. Una sorte condivisa con Luke Perry, altro attore della popolare serie tv dedicata ai giovanissimi morto nel 2019 a soli 52 anni in seguito a un ictus.