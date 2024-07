Shannen Doherty aveva già pensato al funerale: “So che me ne sto andando”

video suggerito

Shannen Doherty aveva messo già tutto in conto. L'attrice, morta sabato 13 luglio all'età di 53 anni, conviveva da tempo con un cancro che era giunto al quarto stadio e che l'aveva portata, in tempi recenti, a parlare in maniera piuttosto chiara delle disposizione fatte per i suoi funerali. "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando", aveva detto spiegando la sua richiesta di essere cremata: "Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre".

I funerali di Shannen Doerthy

Non aveva perso la speranza, perché continuava a credere nell'efficacia delle cure, ma allo stesso tempo si mostrava molto consapevole: "Voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso". Erano state queste le sue parole in una delle recenti puntate del suo podcast, in cui si raccontava attraverso le produzioni alle quali aveva preso parte. "Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve – aveva spiegato Shannen Doherty -. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è tanta gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori".

"Voglio che sia una festa sincera"

L'attrice aveva quindi parlato dell'atmosfera che avrebbe desiderato per il suo ultimo saluto: "Io voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella st***za adesso è morta. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore".