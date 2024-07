video suggerito

Morta Shannen Doherty, l'addio di Brian Krause e Alyssa Milano di Streghe Il ricordo social di amici e colleghi di Shannen Doherty, l'attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe morta oggi, 14 luglio, all'età di 53 anni. Da Brian Krause a Olivia Munn: gli addii alla celebre interprete di Brenda e Prue.

A cura di Gaia Martino

Giornata di lutto nel mondo dello spettacolo oggi, domenica 14 luglio. A ora di pranzo è stata diffusa la notizia della morte di Shannen Doherty attraverso una nota della sua agente Leslie Sloane: dopo una lunga lotta contro il tumore, l'attrice si è spenta all'età di 53 anni. Volto delle serie televisive cult, da Beverly Hills 90210 a Streghe, negli ultimi anni ha raccontato giorno dopo giorno la sua battaglia condividendo con i fan il suo dolore e la sua forza d'animo. Sui social, in queste ore, amici e colleghi la stanno omaggiando con un ricordo.

Da Brian Krause a Alyssa Milano: il cast di Streghe saluta Shannen Doherty

Brian Krause, attore che ha condiviso con l'attrice il set di Streghe con il ruolo di Leo Wyatt, ha ricordato così l'amica e collega: "Mi hai mostrato cos'è la forza. Mi hai insegnato a non avere paura e a vivere con uno scopo, a conoscere il proprio valore e ad attenersi alle proprie decisioni. Sarai amata per sempre! Ho il cuore spezzato".

Anche Alyssa Milano, con una dichiarazione a US Weekly, ha detto addio alla sua ex collega. Insieme sono tra le protagoniste di Streghe: "Non è un segreto che io e Shannen abbiamo avuto un rapporto complicato, ma lei era una persona che rispettavo profondamente e di cui avevo profonda ammirazione. Era un'attrice di talento, amata da molti e il mondo è più piccolo senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l'hanno amata".

Le parole di Olivia Munn per l'attrice

Anche l'attrice e modella Olivia Munn è stata una delle prime ad omaggiare la sua cara amica Shannen Doherty. Tra le stories di Instagram ha scritto: "Ho il cuore spezzato per la scomparsa di Shannen Doherty. Quando mi è stato diagnosticato per la prima volta il cancro al seno, siamo diventati subito amiche. Abbiamo legato condividendo la nostra battaglia. Ripenso all'ultimo messaggio che mi ha inviato solo un paio di mesi fa, mi ha chiesto come stavo e se poteva fare qualcosa per me. Shannen mi stava offrendo il suo sostegno anche se era nella fase finale della sua lotta contro questa orribile malattia. Il cancro è fo*tutamente spaventoso e Shannen l'ha affrontato con tanta dignità, forza e grazia. Mando tutto il mio affetto a sua madre che è stata la sua migliore amica, eroina e campionessa. Vola in alto, amica mia".

Al momento nessun altro attore che ha condiviso il set con Shannen Doherty ha aggiornato il profilo Instagram per omaggiarla. Sono ore di silenzio e dolore per tutti gli amici e colleghi dell'attrice.