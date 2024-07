video suggerito

Jason Priestley di Beverly Hills 90210 dice addio a Shannen Doherty: “Mi mancherai forza della natura” Jason Priestley dice addio a Shannen Doherty, amica e collega con la quale ha condiviso il set di Beverly Hills 90210. Insieme interpretano Brandon e Brenda Walsh: “Forza della natura, mi mancherai”, le parole su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

280 CONDIVISIONI condividi chiudi

La morte di Shannen Doherty lascia un grosso vuoto nel mondo dello spettacolo. L'attrice 53enne si è spenta ieri, sabato 13 luglio, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Lo ha raccontato giorno dopo giorno ai suoi seguaci che la ricordano oggi per la sua forza e la bontà d'animo. Tra i numerosi addii social, è arrivato anche quello di Jason Priestley che con lei ha condiviso il set di Beverly Hills 90210. Nella serie televisiva cult interpretava il fratello dell'attrice, Brandon.

L'addio di Jason Priestley, Brandon in Beverly Hills 90210

"Sono sconvolto e triste per la notizia della scomparsa della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Invio tanto amore e pace alla sua famiglia in questo momento buio". Con queste parole Jason Priestley ha rotto il silenzio sulla morte di Shannen Doherty che con lui ha condiviso il set di Beverly Hills 90210. A corredo dell'addio, una foto insieme scattata sul set della serie televisiva di successo nella quale interpretano fratello e sorella, Brenda e Brandon Walsh.

Quello di Priestley arriva dopo gli addii social di Brian Krause di Streghe e Olivia Munn, cara amica dell'attrice e volto televisivo.

Gabrielle Carteris: "Luke Perry è con te per amarti"

Anche Gabrielle Carteris, collega di Shannen Doherty che nella fiction cult interpreta il ruolo di Andrea Zuckerman, ha scritto in un post: "Così giovane, così triste. Che tu possa riposare in pace Shannon. So che Luke è lì a braccia aperte per amarti".

La morte di Shannen Doherty

La notizia della morte di Shannen Doherty è arrivata oggi, 14 luglio, attraverso una dichiarazione della sua agente, Leslie Sloane, a People.com. "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia". Sloane ha continuato chiedendo massimo riserbo e privacy per la famiglia dell'attrice: "La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace".