L’avvocato di Raoul Bova: “Separato da tempo da Rocio Morales, su di lui fango mediatico”

Si continua a parlare di Raoul Bova, dopo la puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona lo ha accusato di avere tradito Rocio Munoz Morales, facendo ascoltare dei messaggi audio inviati ad altre donne. A proposito di questo è intervenuto pubblicamente l'avvocato di Raoul Bova, che attraverso una nota stampa chiarisce i rapporti tra l'attore e la compagna.

La nota dell'avvocato di Raoul Bova

L'avvocato David Leggi spiega infatti che Bova e Morales sono separati da tempo: "In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie". La nota di Leggi sulle indiscrezioni legate alla vita privata dell'attrice e conduttrice: "Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile".

Poi la nota si sofferma sulla diffusione dei presunti audio di Raoul Bova, che circolano ormai in varie forme sui social da ore: "⁠in ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l'esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico", conclude l'avvocato David Leggi".

Cosa ha detto Corona di Raoul Bova

Nella puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona chiamata "Falsissimo Island parte 1", si parla di quello che lui sostiene essere un tradimento di Raoul Bova nei confronti di Rocio Munoz Morales. L'attore avrebbe avuto una relazione durata circa due anni e mezzo con Martina Ceretti, una modella milanese di 23 anni nota su Instagram con il nome "marticeretti". A sostegno di quanto dice, le chat e gli audio che i due si sarebbero scambiati prima del loro primo incontro, avvenuto all'Hotel Principe di Savoia di Milano dopo due anni di conversazioni via social.