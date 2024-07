Addio a Shannen Doherty, l’attrice di Beverly Hills 90210 è morta a 53 anni

video suggerito

Shannen Doherty aveva 53 anni, l'annuncio del suo decesso è arrvato tramite Leslie Sloane: "Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia".

A cura di Andrea Parrella

Shannen Doherty è morta. Addio all'attrice, diventata nota soprattutto per i ruoli di Brenda in Beverly Hillsche da anni conviveva con un cancro. A dare notizia della scomparsa dell'attrice è la rivista People. Shannen Doherty aveva 53 anni, l'annuncio del suo decesso è arrivato tramite Leslie Sloane, che ha dichiarato: "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia". Quindi Sloane ha aggiunto, chiedendo massimo riserbo e privacy per la famiglia dell'attrice: "La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace".

La malattia diagnosticata nel 2015

Shannen Doherty negli ultimi anni aveva raccontato il calvario della malattia. Alla star di Beverly Hills 90210 era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. Una malattia che aveva affrontato con la volontà di raccontarne il decorso e gli effetti sul suo corpo e sul suo umore. A gennaio di quest'anno Doherty aveva iniziato una nuova cura per il cancro, arrivato al quarto stadio, con metastasi alle ossa e al cervello. La terapia inizialmente sembrava non mostrare segni di miglioramento, fino a quando il farmaco, come lei stessa aveva raccontato, era poi riuscito a rompere la barriera "emato encefalica" e a dare segni di miglioramento: "Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. E io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo'. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è".

La filosofia di Doherty: "Ogni giorno è un dono"

L'attrice aveva imparato a prendere la sua condizione di salute con uno spirito positivo, considerando ogni giorno in più "un dono", dicendosi già pronta al suo funerale dopo che il cancro era arrivato al cervello e alle ossa. Nel suo podcast aveva detto con grande serenità: "Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?'".

La carriera di Shannen Doherty, da Beverly Hills 90210 a Streghe

Quello di Shannen Doherty è stato un volto legato in modo particolare alla notorietà dovuta a Bevertly Hills 90210, soprattutto per il portato di popolarità planetaria del prodotto e le caratteristiche del personaggio che lei interpretava, segnate in particolare dal legame con il personaggio interpretato da Luke Perry, anche lui morto pochi anni fa. In realtà la carriera dell'attrice è stata ricchissima di altri ruoli, sia in Tv che al cinema, certamente meno iconici, ma che l'hanno resa un'attrice assai prolifica. A pochi anni di distanza da Beverly Hills 90210, era arrivato un altro grande successo con Streghe. Poi negli ultimi anni presenze brevi in serie come Riverdale, in cui recitava lo stesso Luke Perry, Suite e Hethers. L'ultima apparizione sul grande schermo risale invece al 2022, con Bomb Squad (Hot Seat), regia di James Cullen Bressack.