video suggerito

Cambiano i palinsesti Rai di sabato 26 aprile per i funerali del Papa: quali programmi vanno in onda Cambiano di nuovo i palinsesti Rai sabato 26 aprile, quando si terranno i funerali di Papa Francesco alle ore 10:00 sul sagrato della basilica di San Pietro. Saltano L’eredità e Affari Tuoi, Le stagioni dell’amore e Ciao Maschio. Spazio all’informazione dalle 8:30 del mattino con gli speciali del Tg1 e, a seguire, con i programmi Linea Bianca, Sabato in diretta e speciale Porta a Porta in prima serata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambiano di nuovo i palinsesti Rai nella settimana in cui la morte di Papa Francesco ha occupato gran parte degli spazi nel mondo dell'informazione. Sabato 26 aprile si terranno i funerali alle ore 10:00 sul sagrato della basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Dopo le esequie solenni Bergoglio verrà portato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, come da lui stesso indicato nel testamento. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, e in aggiunta a quanto riportato nelle ultime ore da Davide Maggio, vediamo come cambiano i palinsesti tv di sabato 26 aprile: cosa andrà in onda e cosa sarà soggetto a cancellazione o spostamento.

Come cambiano i palinsesti Rai: cosa va in onda e cosa slitta

Lo speciale del TG1 inizierà la mattina alle 8:30 e durrà fino al TG delle 13:30. Nel primo pomeriggio, Linea Bianca sostituirà Le Stagioni dell’Amore, mentre Sabato in Diretta si allungherà fino al telegiornale della sera. Saltano quindi anche L’Eredità e la puntata di Affari Tuoi nell'access prime time, cancellata anche lunedì e martedì scorso per evidenti motivi di copertura informativa. In prime time infatti andrà ancora Bruno Vespa dalle 20:35 con un nuovo speciale di Porta a Porta, che prenderà il posto dello speciale de L’Eredità, il game di Marco Liorni chiamato a scontrarsi con Amici di Maria De Filippi (che va regolarmente in onda su Canale 5) e viene posticipato di 24 ore, occupando la prima serata di domenica 27, sempre dopo i pacchi di Stefano De Martino, che tornano regolarmente. In seconda serata, salta l’appuntamento con Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo e la puntata verrà recuperata il 31 maggio. Variazione significativa anche per lo speciale Affari Tuoi con i nomi di Stasera tutto è possibile, che era previsto per venerdì 2 maggio e invece slitterà a domenica 4 maggio.

Mediaset dedica il palinsesto del mattino ai funerali del Papa

Mediaset inizierà la giornata dedicata ai funerali di Papa Francesco alle ore 8:45 con lo speciale Tg5 dedicato alle esequie condotto da Cesara Buonamici, che passerà direttamente la linea al Tg5 delle 13.00. Saltano quindi Melaverde e Forum. Dopo la puntata di Amici di Maria De Filippi prevista in prima serata andrà in onda un'edizione straordinaria del telegiornale per un riassunto dell’ultimo saluto al Santo Padre.