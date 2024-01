Shannen Doherty: “Con la nuova terapia per il cancro ci sono stati segnali positivi, è un miracolo” Si riaccendono le speranze per Shannen Doherty, che da tempo combatte contro un tumore al quarto stadio. L’attrice di Beverly Hills 90210 ha raccontato che la nuova terapia farmacologica a cui si sta sottoponendo ha dato segnali di miglioramento: “Per me è un miracolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si riaccendono le speranze per Shannen Doherty, che da tempo combatte contro un tumore al quarto stadio. Solo a metà gennaio, la celebre interprete di Brenda in Beverly Hills 90210 aveva fatto sapere di star organizzando il suo funerale, lasciando intendere che ormai per la malattia non c'era più nulla da fare. Ora la situazione sembra essere cambiata: nel corso del suo podcast ha raccontato che la nuova terapia farmacologica a cui si sta sottoponendo ha dato segnali positivi.

Shannen Doherty e le notizie positive sul cancro: "È un miracolo"

Recentemente l'attrice di Streghe ha iniziato una nuova cura per affrontare il cancro che le è stato diagnosticato, ora arrivato al quarto stadio, con metastasi alle ossa e al cervello. La terapia inizialmente sembrava non mostrare segni di miglioramento, fino a quando il farmaco è poi riuscito a rompere la barriera "emato encefalica" e a dare segni di miglioramento. Una buona notizia che Doherty ha definito un miracolo:

Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. E io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo'. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è.

La nuova speranza di Shannen

I primi segnali positivi arrivati con la terapia hanno ridato alla Brenda di Beverly Hills la speranza e anche una nuova prospettiva sulla vita. “Ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia sempre lì”, ha raccontato nel suo podcast. Da questo momento in poi, vuole vivere ogni giornata in modo positivo:

Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?'