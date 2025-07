Tori Spelling ricorda Shannen Doherty un anno dopo la morte: “Il dolore brucia nella mia anima, non svanisce mai”

Un anno fa moriva Shannen Doherty, l'attrice diventata famosa con i suoi ruoli in serie televisiva cult come Streghe e Beverly Hills 90210. Morta il 13 luglio 2024 dopo anni di lotta contro un tumore, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del cinema e nelle vite dei suoi cari. Tra questi Tori Spelling, sua cara amica con la quale condivise il set di Beverly Hills 90210. Su Instagram, pochi minuti fa, l'attrice l'ha ricordata spiegando che il dolore per la sua scomparsa è ancora vivo dentro di sé.

Le parole di Tori Spelling per Shannen Doherty

"È passato un anno". Così comincia il lungo messaggio che Tori Spelling ha scritto per ricordare la sua cara amica ed ex collega Shannen Doherty, morta un anno fa. "Il dolore è strano. Si presenta in modi e tempi diversi, ma non svanisce mai. Proprio come la memoria. Anzi, brucia nella mia anima sempre di più con il passare dei giorni", ha continuato. Rivolgendosi alla sua cara amica, ha aggiunto:

Io e te abbiamo già raccontato l'inizio della nostra storia. L'evoluzione della nostra storia. Ora sto vivendo il dopo. La parte in cui porto con me tutto quello che mi hai insegnato.

"Mi hai sempre detto di smettere di scusarmi con me stessa, di smettere di sentirmi piccola, di cercare di essere amabile quando sono nata per essere potente", ha proseguito spiegando che quest'ultimo anno senza di lei "ho cercato di essere la potenza che tu dicevi che potevo essere". "Ti ho onorato dicendo la verità più forte. Scegliendo la delicatezza quando avrei potuto scegliere la corazza. E dicendo “no” più di quanto non facessi prima, perché tu l'avresti fatto. Per me, la tua eredità vive nella mia aura, nello spazio che ora cerco di occupare in modo irrevocabile". Poi ha concluso:

Prometto che la torcia che mi hai passato è accesa, e non si spegnerà. Amica guerriera, ti voglio bene per sempre.

La morte di Shannen Doherty

Shannen Doherty è morta un anno fa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Le fu diagnosticato un tumore al seno nel 2015, e a inizio 2024 la malattia era arrivata al quarto stadio, con metastasi alle ossa e al cervello. Il farmaco sembrava dare segni di miglioramento, ma l'attrice, nel racconto della sua lotta, dichiarava "Ogni giorno è un dono, posso morire oggi, o tra 20 anni". L'annuncio della sua scomparsa arrivò con una nota diffusa da People.com.