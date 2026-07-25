Stefano De Martino riceve a Capri il premio dedicato al padre Enrico, serata evento condotta da Vincenzo De Lucia

Domenica 26 luglio, alla Certosa di San Giacomo di Capri, Stefano De Martino riceve il Premio Speciale Grande Evento Enrico De Martino, il riconoscimento intitolato al padre ballerino scomparso a gennaio.

Domenica 26 luglio, sull'isola di Capri, Stefano De Martino ritirerà un riconoscimento che porta inciso il nome di suo padre: il Premio Speciale "Grande Evento Enrico De Martino", assegnato per la prima volta a partire proprio quest'anno nell'ambito del Premio Capri Danza International.

Il conduttore terrà a battesimo quindi il premio che riceve a sei mesi dalla scomparsa del genitore, l'ex ballerino Enrico De Martino, morto il 19 gennaio a Torre Annunziata.

Un premio che porta il nome del padre

La XIV edizione del Premio Capri Danza International, curata da Luigi Ferrone, va in scena nel chiostro grande della certosa, palco che in passato ha ospitato interpreti come Carla Fracci e Vladimir Vassiliev. Al centro della serata il nuovo riconoscimento intitolato a Enrico De Martino, per gli organizzatori una figura che ha lasciato un segno nel mondo degli eventi e dello spettacolo. Stefano lo ritira per il successo di Meglio Stasera, lo spettacolo teatrale che lo ha portato in tour parallelo alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1.

A rendere il momento ancora più intrecciato è il rapporto tra Luigi Ferrone ed Enrico De Martino: i due avevano ballato insieme da ragazzi, e il direttore artistico ha costruito attorno a quella memoria il senso del premio.

Il 2026 di Stefano De Martino, tra lutto e Sanremo

Il 2026 di De Martino è cominciato nel modo più duro. Il 19 gennaio la morte del padre, a 61 anni. Poche settimane dopo, a febbraio, l'annuncio dal palco dell'Ariston: sarà lui il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027. Nel mezzo, le serate di Affari Tuoi. Il premio di Capri arriva a chiudere idealmente il primo semestre dell'anno, con la danza – la disciplina che padre e figlio hanno condiviso – a fare da ponte.

Chi era Enrico De Martino

Enrico De Martino aveva legato la propria vita al ballo prima ancora della notorietà del figlio. Ballerino professionista fino ai venticinque anni, aveva calcato anche il palco del Teatro San Carlo di Napoli, per poi lasciare le scene. Nel 2025 aveva ricevuto il Premio Salerno Danza al Teatro Verdi. A Torre Annunziata il cognome De Martino racconta una storia lunga: Enrico era figlio di quello Stefano De Martino titolare del bar Stella, il locale che ha ispirato il programma di Rai 2 condotto dal nipote.

Fanpage.it fu la prima testata a dare notizia della sua morte: da tempo l'uomo si trovava in condizioni di salute precarie, anche se la famiglia ha scelto il riserbo sulle cause. Padre e figlio avevano condiviso la scena nel 2023, ballando insieme sulle note di That's Life in una trasmissione Rai.

Al funerale, Stefano lo aveva salutato con tre parole: "Ora danza in cielo". In un'intervista, il padre aveva riassunto così l'orgoglio per il figlio diventato un volto della tv: "Il regalo più grande è che è rimasto se stesso".

La serata alla Certosa di San Giacomo

Accanto al premio a De Martino, la serata presentata da Vincenzo De Lucia assegna altri riconoscimenti: il Premio alla Carriera ad Anna Maria Galeotti, direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, il Premio alla Direzione Artistica a Fulvio Adamo Macciardi, il Premio Vittoria Ottolenghi per la Critica alla giornalista Raffaella Tramontano. Sul palco anche la Disperata Erotica Band diretta da Pino Perris, con la voce di Roberta Nasti. Inizio previsto alle 21.30.