Stefano De Martino, la foto social svela le riunioni segrete di Sanremo: gli indizi su un Festival formato Bar Stella

Tutti fotografano De Martino, immortalato in un ristorante della Costiera Amalfitana con la squadra con cui lavorerà al suo Festival. Un Sanremo che prenderà da Bar Stella lo spirito, e forse anche pezzi di cast. Va definendosi il ruolo di Affari Tuoi nella gara dei giovani e si lavora di fantasia per gli ospiti internazionali, con un sogno su tutti: Bruno Mars.

La fama di Stefano De Martino in questo momento non dipende solo dalla presenza quotidiana in televisione, ma anche alla popolarità partecipativa che il conduttore sa assecondare come pochi. L'idea che quotidianamente compaiano video e foto di De Martino in strada, al mare, addirittura fa notizia se viene immortalato mentre spazza il suo balcone di casa, sono il sintomo di un personaggio il cui gradimento si alimenta di un film quotidiano sui social che sono gli utenti a realizzare, tenendo conto del fatto che lui non si sottrae mai. Video e foto che, inconsapevolmente, possono diventare notizie, o quantomeno indizi sul Sanremo più atteso degli ultimi anni, quello che De Martino condurrà il prossimo febbraio.

La foto di una cena e le tracce di Bar Stella

Per esempio giorni fa sul profilo di un ristorante della costiera Amalfitana è comparsa una foto di De Martino a cena con un gruppo di persone. Sono i proprietari del locale a immortalare una serata "libera" che in realtà nasconde una vera e propria riunione sanremese. Tra i presenti nella foto si intravede infatti Riccardo Cassini, autore televisivo che affianca De Martino sin da quando il conduttore ha iniziato il suo percorso. Cassini ha una casa proprio in costiera, cosa nota perché è lui stesso a raccontarlo pubblicamente sui suoi profili social, tra limoneti e asini. Ci risulta che nei giorni scorsi proprio lì ci siano stati incontri per tracciare i confini del Sanremo che sarà, con la cena al ristorante come parte di questo ritiro creativo di squadra.

Ma che Festival sta immaginando De Martino? Chiarito lo schema delle cinque serate, con la novità legata alla serata performance del venerdì e lo spostamento di quella delle cover al giovedì, l'enigma principale riguarda le scelte artistiche che il conduttore farà per dare vita allo spettacolo in scena dal 16 al 20 febbraio. La presenza di Cassini lascia intendere che la prossima edizione di Sanremo sarà in continuità con lo stile che De Martino ha dato ai suoi programmi di questi ultimi anni. Dalle voci che ci arrivano, le tracce di Bar Stella nel Sanremo di De Martino saranno ben visibili non solo nello spirito con cui si immaginerà il prossimo Festival. È lecito pensare anche alla possibilità che uno spazio nel cast artistico possano guadagnarlo alcuni dei volti che avevano popolato l'esperimento televisivo di Bar Stella. Da Carlo Amleto, poliedrico artista che nei mesi scorsi abbiamo visto ad Amici per un tuffo pop che non pare casuale, a Giulia Vecchio che ha affiancato De Martino nel suo show in prima serata e ha proseguito al Gialappa Show, così come tutto il collettivo dei Contenuti Zero, che potrebbe portare all'Ariston una cifra comica crossmediale molto singolare e quasi unica in Italia in questo momento. Non si può escludere il più accreditato tra i reduci di Bar Stella, Herbert Ballerina, papabile spalla di De Martino all'Ariston.

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Carlo Amleto ad Amici

Affari Tuoi al posto di Sanremo Giovani

Tra le novità già annunciate c'è poi il cambio di impostazione per la gara dei giovani. Il prossimo anno a Sanremo il vincitore della sezione Nuove Proposte entrerà direttamente a far parte del cast ufficiale del Festival e verrà quindi annunciato a dicembre. Si è parlato di uno spazio nell'access per far conoscere un gruppo ristretto di artisti che emergeranno dalle varie fasi di selezione e che arriveranno alla serata di dicembre in cui verrà annunciato il cast completo e durante la quale solo una o uno tra loro si guadagnerà un pass per Sanremo 2027. Diverse le perplessità giunte all'orecchio di De Martino per la decisione di sopprimere spazi di visibilità come l'appuntamento della seconda serata con Sanremo Giovani e quello della gara dei giovani sul palco dell'Ariston. Proteste alle quali De Martino risponderà con la vetrina di Affari Tuoi: stando a quanto ci risulta nel programma dell'access di Rai1 dovrebbero esibirsi artiste e artisti che si giocheranno l'accesso a Sanremo in una cornice simile a quella riservata ai cantanti dell'ultimo Sanremo targato Conti nei mesi scorsi. I dettagli sono da definire, ma è verosimile pensare che andrà così.

Il sogno Bruno Mars come ospite internazionale

C'è poi il tema dei super ospiti internazionali. Quest'anno torneranno, come ha annunciato lo stesso De Martino nelle scorse settimane. Gli indizi sui profili, tornando ai social, sono nei concerti che De Martino sta raccontando nelle ultime settimane, in un range che va da Olivia Dean a Bruno Mars. La fattibilità degli accordi dipenderà dal budget, ma soprattutto da come si sfrutterà il fattore tempo, che spesso vale più dei soldi, per costruire rapporti. È uno dei vantaggi che il direttore intrattenimento prime time aveva sottolineato in un'intervista a Fanpage, derivanti dal largo anticipo con cui De Martino era stato annunciato alla guida del Festival: "Una delle variabili fondamentali nella riorganizzazione di Sanremo è il tempo. Voler iniziare a lavorare molto prima – praticamente dal passaggio di consegne del sabato sera stesso all'Ariston – serve proprio per anticipare i tempi, che significa creare occasioni e generare risparmio a 360 gradi. Più si lavora d'anticipo, più si ottimizza. Siamo partiti con la macchina produttiva subito a febbraio, proprio perché siamo coscienti che questo sforzo produttivo e creativo non può determinare un aumento del nostro budget".